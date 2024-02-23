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Чорноморець підписав вихованця клубу Ла-Ліги

Деталі трансферу клуб оголосить найближчим часом
Сьогодні 19:46 123 0
Чорноморець підписав вихованця клубу Ла-Ліги
#Чорноморець

Джерело - Чорноморець.

Одеський Чорноморець оголосив про підписання нігерійського півзахисника Джека Іпалібо.

Про це повідомляє пресслужба клубу,

Деталі трансферу "моряки" оприлюднять найближчими днями.

Іпалібо з 2016 по 2020 перебував у системі іспанського Вільярреалу, проте за основну команду не зіграв жодного матчу. Осінню частину сезону 25-річний хавбек провів у грецькій Кіфісії. 

Раніше повідомлялося, що Чорноморець зацікавив американських інвесторів.

Нагадаємо, одесити розташувалися на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ після 16 зіграних матчів.

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