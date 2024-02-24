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Срна: Потрібно ще 3-4 підсилення, щоб зібрати найкращий в історії Шахтар

Спортивний директор Шахтаря розповів про підсилення складу
Сьогодні 13:05 103 0
Срна: Потрібно ще 3-4 підсилення, щоб зібрати найкращий в історії Шахтар
#Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - Sportske novosti.

Донецький Шахтар близький до того, щоб зібрати найкращий склад у історії.

Про це заявив спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"Ми вже дуже близькі до цього. Ми серйозно працюємо над тим, щоб зібрати найкращий в історії Шахтар. Щоб це відбулося, нам потрібно ще три-чотири підсилення. І ми не зупинимося на підкріпленні. Ми вже граємо у виключно якісний за найвищими європейськими мірками футбол. У Лізі чемпіонів нас ніхто не переграв.

Команда моїх часів показувала чудові результати, але ця команда сильніша і, безсумнівно, має більше характеру, ніж ми. Умови, в яких вони живуть і тренуються, і умови мого часу - це небо і земля. Ці хлопці настільки налаштовані в кожній грі дати українцям можливість хоча б на 90 хвилин забути про війну, що я навіть не можу вам цього описати", - сказав Срна.

Напередодні Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи.

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