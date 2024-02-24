В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців. Суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57

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Продовжуємо збирати найбільш перспективні варіанти для всіх охочих до азарту.
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#Жирона, #Ліверпуль, #Марсель, #Віктор Циганков, #Челсі, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У провідних першостях Європи відбудуться чергові календарні матчі. А це чудовий привід поговорити про футбол крізь призму можливості вдало інвестувати копійчину. Вашій увазі три матчі неділі й одна гра, винесена на перший день наступного тижня. 

Челсі — Ліверпуль

В Англії на нас чекає фінал Кубку ліги. Для клубу Михайла Мудрика це буде вже шостий фінал за останні п’ять років. Але — жодної перемоги для "синіх"! Песимістично щодо перспектив лондонців ваш автор налаштований і цього разу. 

Вірогідність кінцевої поразки лондонців визначається силою суперника. Так, в останніх очних зустрічах команд фіксувалися мирові. У першому колі АПЛ команда Юргена Клоппа на своєму полі розгромила Челсі 4:1, проте раніше клуби сім разів поспіль зіграли внічию у трьох турнірах всередині Англії. Не менш важливим є те, що в особистих дуелях переважала низька результативність: у 8 із попередніх 10 зустрічей у всіх змаганнях більше двох голів колективи не забивали.

Цього разу великої кількості голів очікувати теж не варто. Ціна помилки висока, й чекати, що в фіналі хтось захоче ризикувати задля видовища, не варто. Разом з тим, "червоні" відчутно сильніші. Челсі ж перманентно лихоманить, а це не ті реалії, які сприяють успіху у вирішальних матчах.

Ставка: Х2+ТМ (3,5) за 1,95

Лечче — Інтер

Одним із чотирьох матчів неділі в італійській Серії А буде протистояння на півдні країни. В дуелі Роберто Д’Аверси й Сімоне Індзагі зустрінуться команди з діаметрально протилежними можливостями. Й саме це визначає ступінь привабливості гри для вибору.

Міланський клуб — найкращий гостьовий колектив у нинішній першості. "Нерадзуррі" в 12 матчах здобули 10 вікторій (2 мирові). Не менш важливими є показники господарів у обороні. Протягом уже п’яти турів поспіль "жовто-червоні" пропускали щонайменше по два голи. На іншій шальці терезів — цифри Інтера в атаці. Футболісти Індзагі забили найбільшу кількість голів у турнірі, а в трьох останніх виїзних зустрічах у першості Італії в активі міланців 10 результативних ударів.

Ставка: П2+ТБ (1,5) за 1,70

Марсель — Монпельє

Кривдник Шахтаря перемикається на матч національного чемпіонату. Й знову Олімпік зіграє вдома. Цей, а також фактор нового тренерського штабу, який явно зумів струснути футболістів за короткий час, виглядають визначальними й для матчу в Лізі 1.

Провансальці програли всього двічі в 11 останніх матчах у Лізі 1 (5 перемог й 5 нічиїх). Ще важливішими є показники марсельців на своєму полі. Олімпік не програє протягом 11 матчів у першості Франції (+6=5-0). Нарешті, в попередніх 17 домашніх іграх у Лізі 1 вдома провансальці поступилися лише раз.

На противагу показникам господарів, цифри гостей на виїзді не вражають. У 13 попередніх іграх у Лізі 1 "паладіни" здобули всього дві вікторії (+2=5-6). Врешті, відзначимо й гарні показники марсельців у протистояннях із Монпельє. В попередніх 9 матчах у Лізі 1 Олімпік не поступився супернику жодного разу (+5=4-0).

Ставка: П1 за 1,75

Жирона — Райо Вальєкано

У понеділок нове випробування очікує на Віктора Циганкова й Артема Довбика. Жирона не впоралася з тиском складного календаря. В матчах із трьома командами з топ-6 Ла Ліги каталонці взяли лише один бал. Втім, далі "червоно-білим" будуть протистояти команди з нижньої частини таблиці. Й першим таким суперником буде "улюблений" клуб Романа Зозулі.

"Бджоли" виглядають більш ніж підхожим суперником для повернення на шлях перемог. Мадридці в останніх 20 матчах у першості Іспанії здобули лише дві перемоги. В Жирони — п’ятий показник успішності за проведеними матчами на своєму полі. Вдома каталонці утримують 8-матчеву безпрограшну серію в Ла Лізі (+6=2-0). Варто очікувати перемоги господарів.

Ставка: П1 за 1,65

Сумарний коефіцієнт: 1,95*1,70*1,75*1,65 = 9,57

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