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Судакова за 100 мільйонів ніхто не купить: Сабо назвав реальну вартість лідера Шахтаря

Легенда Динамо вважає, що Шахтареві не варто розраховувати на повторення "кейсу Мудрика"
Сьогодні 16:18 Андрій Дунець 289 0
Судакова за 100 мільйонів ніхто не купить: Сабо назвав реальну вартість лідера Шахтаря
#Георгій Судаков, #Йожеф Сабо, #Михайло Мудрик

Джерело - Sportnews.

Йожеф Сабо скептично ставиться до ідеї, що донецькому Шахтарю вдасться продати Георгія Судакова в європейський топклуб за щонайменше 100 мільйонів євро.

Свою думку відомий ексфутболіст та екстренер київського Динамо висловив у коментарі для Sportnews, аргументувавши її торішнім коштовним переходом Михайла Мудрика до Англійської Прем'єр-ліги.

"Всі побачили, що трансфер Мудрика до Челсі - це справжня афера!.. А зараз Шахтар захотів ще й Судакова продати за 100 мільйонів. Ні, шановні. Такого більше не вийде. Після трансферу Мудрика ніхто в Європі не буде купувати гравця з Шахтаря за 100 мільйонів. Якщо хтось дасть 50 мільйонів за Судакова, то це буде добре", - вважає Сабо.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до лондонського Челсі в січні 2023 року за 70 млн євро + 30 млн бонусів. За понад рік гри за "синіх" український вінгер відзначився 4 голами та 4 результативними передачами. Останнім часом він утратив місце у стартовому складі, у двох попередніх матчах навіть не з'явившись на заміну.

Судаков, зі свого боку, нещодавно підписав новий контракт із Шахтарем, який, за повідомленням відомого інсайдера Фабріціо Романо, містить пункт про право викупу за 150 мільйонів євро. Півзахисником цікавляться провідні іноземні клуби, зокрема була інформація про Ювентус, Наполі й Арсенал.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін минулого місяця заявляв, що клуб відмовився подавати 21-річного таланта за 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що вже завтра, 15 лютого, Шахтар зіграє перший матч раунду плей-оф Ліги Європи проти французького Марселя.

Шахтар - Марсель: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи

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