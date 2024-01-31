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Ювентус розглядає варіант оренди Судакова з обов'язковим викупом

Судаков може змінити клуб
Сьогодні 08:37 231 0
Ювентус розглядає варіант оренди Судакова з обов'язковим викупом
#Георгій Судаков

Джерело - sportarena.com.

Ювентус розглядає варіант оренди півзахисника Шахтаря Георгія Судакова із зобов’язанням подальшого викупу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

При цьому "гірники" зажадали високі фінансові умови щодо угоди. Це стосується як орендної плати, так і повноцінного викупу гравця.

Цього сезону 21-річний Судаков забив три голи і віддав один асист у 16 матчах за Шахтар. Хавбек три місяці поспіль визнається найкращим гравцем "гірників".

Напередодні Судаков продовжив контракт з Шахтарем.

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