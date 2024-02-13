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Інсайдер підтвердив наявність клаусули у контракті Судакова з Шахтарем

Сьогодні 16:40 332 0
Інсайдер підтвердив наявність клаусули у контракті Судакова з Шахтарем
Фото: ФК Шахтар
#Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - sport.ua.

У новому контракті Георгія Судакова з Шахтарем є клаусула в розмірі 150 мільйонів євро.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо

Клаусула діятиме вже під час наступного літнього трансферного вікна.

Під час січневого трансферного вікна Шахтар відхилив кілька пропозицій щодо Судакова на суму в 35-40 мільйонів євро.

Після продовження контракту із Судаковим журналіст Віктор Вацко повідомив, що жодної клаусули у контракті гравця не прописано. До того, 1 лютого генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін натякнув на наявність у контракті суми відступних у розмірі 150 мільйонів євро. 

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