Арсенал побореться за трансфер Судакова

Судаков може стати одноклубником Зінченка в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів одного з топ-клубів англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст видань ESPN, Goal та TNT Sports Екрем Конур.

21-річний український плеймейкер "гірників" зацікавив лондонський Арсенал, за який виступає інший українець Олександр Зінченко.

За інформацією джерела, українець також продовжує перебувати у списках бажаних трансферних цілей для Наполі та Ювентуса.

Нагадаємо, стала відома сума, яку Наполі пропонував Шахтарю за Судакова.

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