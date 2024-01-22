Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка

Понад 100 голів у чемпіонаті України забили тільки 6 гравців

Джерело - Чемпіон.

Список найкращих бомбардирів, який ще називають клубом Сергія Реброва, очолює Максим Шацьких, який забив 124 голи - на один більше, ніж Ребров.

Уродженець Ташкента Максим Шацьких з’явився в Динамо у 1999 році. В Києві провів 10 років. Виступав за збірну Узбекистану (забив 34 голи в 60 матчах), був капітаном команди. З часом отримав українське громадянство.

Після Динамо відіграв три сезони в київському Арсеналі, далі були Чорноморець і Говерла. В підсумку 97 голів забив за Динамо, 22 - за Арсенал та 5 - за Говерлу. Закінчив ігрову кар’єру в 37 років. Працював тренером у молодіжній команді Динамо, у 2022 році поїхав до міста, де народився - до Ташкента.

Уродженець тимчасово окупованої Горлівки Сергій Ребров починав у Шахтарі в 1991 році, а з 1992-го по 2000-й виступав за Динамо. В другій половині 90-х пара нападників Шевченко - Ребров наводила жах на суперників не тільки в національній першості, а й у Лізі чемпіонів.

Далі Сергій підписав контракт із Тоттенгем Готспур. Лондонське відрядження вийшло не дуже вдалим. Далі були Фенербахче та Вест Гем, а у 2005 році 31-річний футболіст знов повернувся до Динамо. В підсумку 113 голів українець забив за Динамо і 10 - за Шахтар.

У Києві Ребров і розпочав свою тренерську кар’єру. Виграв із Динамо УПЛ і у 2017 році поїхав до Саудівської Аравії, де протягом сезону тренував Аль-Аглі з Джідди. Далі було трирічне відрядження до Будапешта, де Сергій Станісловович успішно тренував Ференцварош. У 2021 році підписав 2-річний контракт з Аль-Айном (ОАЕ), а після його закінчення очолив збірну України, за яку під час ігрової кар’єри забив 15 голів у 75 матчах.

Третє місце рейтингу у Євгена Селезньова. 117 голів у 257 матчах із коефіцієнтом результативності 0,46. Головною командою в ігровій кар’єрі уродженця зараз тимчасово окупованої Макіївки став Дніпро.

Євген двічі поспіль визнавався найкращим бомбардиром УПЛ - спочатку в складі Дніпра (сезон-2010/11), а наступного сезону у формі Шахтаря.

Далі були турецькі клуби, іспанська Малага, а у 2020 році Селезньов повернувся в Україну. Спочатку виступав за Колос, а закінчив у Минаї. В активі українця - 24 голи за Шахтар, 19 за Арсенал, 68 за Дніпро, 5 за Колос і 1 за Минай.

Андрій Воробей забив 105 голів в 315 матчах (коефіцієнт результативності 0,33). Головною командою для нападника став Шахтар, за який він відіграв 12 сезонів (1995-2007). Далі були Дніпро, київський Арсенал і Металіст.

За Шахтар Воробей забив 80 голів, за Дніпро - 12, за Арсенал - 9, за Металіст - 4.

103 голи в 189 матчах у Жуніора Мораеса. Зазначимо, що у бразильця, який у 2019 році отримав українське громадянство, - найкращий коефіцієнт результативності (0,56) серед цього списку.

35 голів форвард забив за донецький Металург, 22 за київське Динамо, 46 за Шахтар.

Андрія Ярмоленка з Жуніором Мораесом зараз поєднує однакова кількість голів, забитих в УПЛ. Всі свої 103 м'ячі Андрій провів у складі Динамо.

Але у Ярмоленка є шанс за підсумками цього сезону вийти навіть на 4 місце. Для цього 34-річному українцю, який влітку повернувся до Динамо, потрібно забити в УПЛ ще 3 голи.

Максим Розенко, Чемпіон

Фото: Getty Images

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