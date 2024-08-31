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Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося

Максим Розенко — 31 серпня, 12:00
ФК Металіст
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося

Очолює рейтинг наймолодших гравців УПЛ вихованець футбольної академії харківського Металіста Кирило Дігтярь, який дебютував у першій команді 3 травня 2023-го у віці 15 років 159 днів. Кирило виступає за збірні України (U-16 та U-17). Зараз центральному захиснику 16 років, тож будемо й далі стежити за його кар’єрою.

Кирило Дігтярь

Кирило Дігтярь

До Дігтяря понад 20 років рейтинг очолював Юрій Фенін, який провів свою першу гру за Таврію 4 листопада 1992-го у віці 15 років і 186 днів. Загалом за Таврію нападник зіграв 13 матчів, а в 1996 році поїхав до Молдови, де 1997-го став чемпіоном країни у складі Конструкторула.

Далі були виступи в Білорусі. Закінчував Фенін в Естонії, де у 2000-му став чемпіоном у складі Левадії, а наступного року виграв Кубок та Суперкубок Естонії. Після футболу залишився в цій країні, в містечку Маарду, працював начальником виробництва на хімічному заводі й при цьому зберіг громадянство України.

Юрій Фенін

Юрій Фенін

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Півзахисник Володимир Гапон першу гру за Волинь зіграв 20 травня 1995-го у віці 15 років 290 днів. Далі в кар’єрі Гапона були Чорноморець, де за два сезони хавбек забив 12 голів, Нива Вінниця, охтирський Нафтовик та Десна Чернігів. Закінчив Володимир у Волині 2008 року, куди повертався двічі. Після цього розпочав тренерську роботу.

Володимир Гапон

Володимир Гапон

Уродженець Керчі Сергій Коврижкін свій перший матч за Таврію провів 12 травня 1995-го у віці 15 років 314 днів. Ця гра стала для нього єдиною у складі першого чемпіона України. В 1999 році нападник зробив спроби закріпитися в Чорноморці, але в підсумку провів за першу команду лише 3 матчі. Далі були житомирське Полісся, Оболонь і аматорські команди. Закінчив кар’єру 2007-го в сімферопольському Ігро-Сервісі. Трагічно загинув при купанні у морі через два дні після свого 30-річчя.

Сергій Коврижкін

Сергій Коврижкін

На 5 сходинці рейтингу — Олексій Телятников, який зіграв свій дебютний матч за Торпедо Запоріжжя 15 вересня 1996-го у віці 15 років 329 днів. Потім у кар’єрі нападника були Дніпро, Миколаїв, Кривбас, Олександрія, але в жодній з команд він не став гравцем основного складу. Закінчив кар’єру в харківському Арсеналі у 24 роки (2004).

На шостій позиції — єдиний воротар у цьому рейтингу Сергій Перхун. Сергій дебютував у Дніпрі 8 жовтня 1993-го, коли йому виповнилось 16 років та 23 дні. Далі були тираспольський Шериф та московський ЦСКА, в матчі якого і трапилася трагедія. 18 серпня 2001 року в Махачкалі під час поєдинку Анжі — ЦСКА в ігровому зіткненні (пішов на м’яч і в повітрі зіткнувся головою з нападником) Перхун отримав черепно-мозкову травму. Підсумок трагічний — тижневе перебування в комі, з якої так і не вийшов. Українець не дожив 7 днів до свого 24-ліття (помер 28 серпня 2001 року).

Сергій Перхун

Сергій Перхун

Віталій Іванко дебютував у донецькому Металурзі 18 травня 2008-го, коли йому було 16 років 39 днів. У наступні 5 сезонів нападник зіграв за Металург у 48 матчах, забив 2 голи. Далі були Кіпр, Білорусь, Грузія, Греція і Чорногорія. Повісив бутси на цвях у Таврії у 26 років (2008).

Віталій Іванко

Віталій Іванко

8 місце рейтингу — в Івана Малімона, який зіграв за Темп із Шепетівки 7 жовтня 1994-го у віці 16 років 39 днів. Іван став справжнім футбольним пілігримом — за 12 років змінив 18 клубів (!). У 2000 році грав спочатку в Греції, а потім у Саудівській Аравії. Далі були лише українські команди. Закінчив кар’єру у 28 — у кримському Хіміку у 2006 році.

Іван Малімон

Іван Малімон

Данило Санін зіграв 18 вересня 2021 року за Маріуполь у віці 16 років 81 день.

На 10-му місці рейтингу — захисник Павло Рибковський, який дебютував в УПЛ 30 жовтня 2005-го, зігравши за Волинь у віці 16 років 110 днів. Після Луцька в кар’єрі Павла були Закарпаття та Арсенал із Білої Церкви.

Як бачимо, зірками українського футболу серед представників цього рейтингу ніхто не став. Найближче був Сергій Перхун, життя якого трагічно обірвалося у 23 роки. За три дні до бездольного матчу в Махачкалі Перхун дебютував у збірній України.

Максим Розенко, Чемпіон

Наймолодші футболісти УПЛ

#ВікГравецьДата народженняПерший матчКлуб
115 років 159 днівКирило Дігтярь25 листопада 20073 травня 2023Металіст
215 років 186 днівЮрій Фенін28 березня 19774 листопада 1992Таврія
315 років 290 днівВолодимир Гапон3 серпня 197920 травня 1995Волинь
415 років 314 днівСергій Коврижкін2 липня 197912 травня 1995Таврія
515 років 329 днівОлексій Телятников21 жовтня 198015 вересня 1996Торпедо
616 років 34 дніСергій Перхун4 вересня 19778 жовтня 1993Дніпро
716 років 39 днівВіталій Іванко9 квітня 199218 травня 2008Металург (Д)
816 років 75 днівІван Малімон24 липня 19787 жовтня 1994Темп
916 років 81 деньДанило Савін29 червня 200518 вересня 2021Маріуполь
1016 років 110 днівПавло Рибковський12 липня 198930 жовтня 2005Волинь

Волинь Дніпро Маріуполь Металіст Металург Таврія Торпедо Чемпіонат України, УПЛ Кирило Дігтярь Юрій Фенін Володимир Гапон Сергій Коврижкін Олексій Телятников Сергій Перхун Віталій Іванко Іван Малімон Данило Савін Павло Рибковський