Легенда №1. Олександру Шовковському - 49!

Джерело - Чемпіон.

2 січня 1975 року в Києві народився Олександр Шовковський - український футболіст, воротар. Ексравець Динамо і збірної України. Вихованець ДЮСШ Динамо Київ. Нині працює головним тренером у рідному клубі.

Виступи за національну збірну Олександр Шовковський почав в листопаді 1994 року в грі з Естонією (3:0). Зіграв 92 матчі за національну збірну України, у яких пропустив 76 голів.

Загалом у єврокубках зіграв 127 матчів, у 36 з яких відстояв "на нуль".

Перший воротар, який на чемпіонатах світу з футболу не пропустив жодного м'яча в серії післяматчевих пенальті (ЧС-2006).

12-разовий чемпіон України: 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09;

Срібний призер чемпіонату України (6): 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11;

Восьмиразовий володар Кубка України: 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07;

Чотириразовий володар Суперкубка України: 2004, 2006, 2009, 2011 року;

Дев'ятиразовий Найкращий воротар України за версією Українського футболу: 1994, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011.

Нагороджений орденами "За заслуги" ІІІ ст. (1999) і "За мужність" II ст. (2006).

12 грудня 2016 року заявив про завершення кар'єри.

Останнім матчем для Шовковського стала гра в чемпіонаті України з луганською Зорею.

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