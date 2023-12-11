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МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною

Справжня Довбикоманія у твіттері
Сьогодні 06:30 Андрій Дунець 195 0
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною
#Барселона, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик став одним із ковалів перемоги Жирони над Барселоною у 16-му турі іспанської Ла Ліги, чим спричинив хвилю захоплених відгуків про себе в іноземному (й не лише) сегменті Twitter.

Нагадаємо, український нападник відкрив рахунок після пасу земляка Віктора Циганкова на порожні ворота, а в підсумку "біло-червоні" виграли з результатом 4:2, повернувшись на верхівку турнірної таблиці.

Тож подивімося, що писали про Довбика і його клуб.

Огляд твіттера

"Вибуховість Савіо, фізика Довбика, креативність Циганкова та клас Алейша Гарсії. Топ, топ команда", - вражено зазначає вболівальник Ньюкасла, аналітик даних і тактики.

"Я хочу, щоб Довбика підписав Челсі", - зізнається користувач, який називає себе журналістом лондонського клубу.

Окремо слід закцентувати на цьому колажі від знаного ресурсу Bleacher Report, який зобразив Довбика королем.

Схоже, в Англії незабаром розгорнеться спекотна конкуренція за Довбика. Вболівальники МЮ теж у захваті від Артема і радять клубові придбати нападника вже в січні.

А оцей дописувач бачить Довбика в мадридському Реалі.

Один статистичний акаунт наводить цікаві дані, згідно з якими Довбик є другим серед нападників клубів Ла Ліги поточного сезону за асистами, очікуваними голами, голами головою, третім - за забитими м'ячами, четвертим - за дотиками у штрафному суперника і п'ятим - за очікуваними асистами.

Тепер трошки порівнянь. Ось Довбика називають новим Ерлінґом Голандом.

Тут - порівнюють із Джеймі Варді.

Дехто пише, що Довбик кращий за Расмуса Гойлунда, та із жалем констатує, що чемпіонат Іспанії ніхто не дивиться...

А зараз буде легендарно: тріо Савіо - Довбик - Циганков порівняли зі славетною бразильською Адріано - Роналдіньйо - Роналдо.

"Довбик і Циганков – найсильніша зброя Зеленського", - знаходяться й такі дотепники.

Про цей вечір, певно, воліє забути Рональд Араухо, захисник Барси. З нього кепкують отакими мемами, називаючи Довбика "новим власником" уругвайця.

Ще й обурюються, що арбітр не призначив пенальті в цьому епізоді.

Українські ж фани передчувають, як потужно виглядатиме збірна Реброва, якщо, крім Довбика та Циганкова, додасть у своїй грі ще й Мудрик.

Наостанок не можна не згадати, що Артем Довбик має відмінні показники у своєму першому повноцінному сезоні в Ла Лізі - 8 голів та 4 асисти у 15 матчах.

Несіть Миколенку Золотий м'яч: уболівальники в захваті від гри українського футболіста

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