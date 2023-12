МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною

Справжня Довбикоманія у твіттері

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик став одним із ковалів перемоги Жирони над Барселоною у 16-му турі іспанської Ла Ліги, чим спричинив хвилю захоплених відгуків про себе в іноземному (й не лише) сегменті Twitter.

Нагадаємо, український нападник відкрив рахунок після пасу земляка Віктора Циганкова на порожні ворота, а в підсумку "біло-червоні" виграли з результатом 4:2, повернувшись на верхівку турнірної таблиці.

Тож подивімося, що писали про Довбика і його клуб.

Огляд твіттера

"Вибуховість Савіо, фізика Довбика, креативність Циганкова та клас Алейша Гарсії. Топ, топ команда", - вражено зазначає вболівальник Ньюкасла, аналітик даних і тактики.

I love everything about this Girona side. The perfect attacking spacing to create width, and the rigid 5-4-1 shape they fall back into.



The explosiveness of Sávio, the physicality of Dovbyk, the creativity of Tsygankov and the class of Aleix García. A top, top team. pic.twitter.com/2gIdGrkOW5 — Sanjay (@nufcsanjay) December 10, 2023

"Я хочу, щоб Довбика підписав Челсі", - зізнається користувач, який називає себе журналістом лондонського клубу.

I want Dovbyk to sign for Chelsea.



What a baller. 😍💫 pic.twitter.com/ZvhW1fMxuD — cfc.beda (@cfcbeda) December 10, 2023

Окремо слід закцентувати на цьому колажі від знаного ресурсу Bleacher Report, який зобразив Довбика королем.

Схоже, в Англії незабаром розгорнеться спекотна конкуренція за Довбика. Вболівальники МЮ теж у захваті від Артема і радять клубові придбати нападника вже в січні.

Brev, who's this Dovbyk guy?! Yanited need to bid in Jan. — 2 Cold Scorpio (@Ic3Evaa) December 10, 2023

А оцей дописувач бачить Довбика в мадридському Реалі.

Dovbyk je le vois bien au Real Madrid. pic.twitter.com/6ZKLUaOHog — Ben Khalifa🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@BabacarNdir9) December 10, 2023

Один статистичний акаунт наводить цікаві дані, згідно з якими Довбик є другим серед нападників клубів Ла Ліги поточного сезону за асистами, очікуваними голами, голами головою, третім - за забитими м'ячами, четвертим - за дотиками у штрафному суперника і п'ятим - за очікуваними асистами.

🇺🇦 Artem Dovbyk (2023/24)

📊 vs La Liga strikers, per 90



🥈 Assists - 2nd

🥈 Expected goals - 2nd

🥈 Headed goals - 2nd

🥉 Goals - 3rd

4⃣ Touches in box - 4th

5⃣ Expected assists - 5th



👉 https://t.co/0XICA6O2G2 pic.twitter.com/yxe1FlPpAo — DataMB (@DataMB_) December 10, 2023

Тепер трошки порівнянь. Ось Довбика називають новим Ерлінґом Голандом.

Artem Oleksandrovych Dovbyk Is a great player Haaland 2,0 🔥🙌 #GironaBarça pic.twitter.com/PISc4JMY3x — MR BACON_🧠_MAPS_WELSHAARAWY92 (@Maps_Welsh) December 10, 2023

Тут - порівнюють із Джеймі Варді.

Дехто пише, що Довбик кращий за Расмуса Гойлунда, та із жалем констатує, що чемпіонат Іспанії ніхто не дивиться...

This Dovbyk guy is a way better striker than Holjund but unfortunately no one watches laliga... — Raybet (@Raybet_G4) December 10, 2023

А зараз буде легендарно: тріо Савіо - Довбик - Циганков порівняли зі славетною бразильською Адріано - Роналдіньйо - Роналдо.

"Довбик і Циганков – найсильніша зброя Зеленського", - знаходяться й такі дотепники.

Dovbyk et Tsygankov sont les armes les plus puissantes pour Zelensky — 🇦🇲 (@Armeniesta) December 10, 2023

Про цей вечір, певно, воліє забути Рональд Араухо, захисник Барси. З нього кепкують отакими мемами, називаючи Довбика "новим власником" уругвайця.

Ще й обурюються, що арбітр не призначив пенальті в цьому епізоді.

Minuto 1. Penalti no señalado de Araújo sobre Dovbyk.pic.twitter.com/ORKYfVxyTB — rad 🇨🇵 (@Radical_Vini) December 11, 2023

Українські ж фани передчувають, як потужно виглядатиме збірна Реброва, якщо, крім Довбика та Циганкова, додасть у своїй грі ще й Мудрик.

Tsyhankov assist, Dovbyk goal. I beg Rebrov gets Mudryk adding a bit more end product and Ukraine will have an unreal front 3. — Alex Lipniski (@Alex_Lipniski) December 10, 2023

Наостанок не можна не згадати, що Артем Довбик має відмінні показники у своєму першому повноцінному сезоні в Ла Лізі - 8 голів та 4 асисти у 15 матчах.

