Джерело - Чемпіон.
У 16 турі Англійської Прем’єр-Ліги Евертон на Гудісон Парк приймав Челсі. "Іриски" впевнено перемогли "синіх", а захисник Евертона Віталій Миколенко показав неймовірну гру в обороні та навіть розпочав гольову атаку, після якої господарі повели в рахунку.
Українські та іноземні вболівальники в захваті від гри футболіста збірної України, про що активно діляться в соціальних мережах.
"Звір".
"Без сумніву, неймовірний виступ від цього чолов'яги знову".
"Найкращий захисник у Прем'єр-Лізі".
"Найкращий лівий захисник".
"Миколенко сьогодні знову був видатним".
"Миколенко сьогодні був на смішливий. Він виграв усі відбори, вибив кожен м'яч і заблокував кожен удар. Я не думаю, що ви могли б побачити кращу гру в захисті".
"Миколенко мій найкращий гравець матчу і, чесно кажучи, сезону на цей момент. Просто видатний. Який же це захисник!"
Українського захисника порівнюють з легендарним Роберто Карлосом.
"Миколенко Карлос".
Навіть з Богом...
Та називають "Українською стіною".
Та пропонують віддати Золотий м'яч.
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