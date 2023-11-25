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Довбик: Іспанці в шоці від війни в Україні, але через 15 хвилин їм не цікаво

Сьогодні 12:50 144 0

Гравці Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков спілкувалися з іспанцями про війну в Україні.

Про це Довбик розповів порталу Sport Arena.

"Я думаю, трішки вже люди якось спокійно відносяться до цього. Вони просто взагалі не розуміють, як воно. Ми спілкувалися, бувало. Одного разу ми спілкувалися, нас запитали з Вітьою, ми їм пояснили – вони в шоці, туди-сюди. Але через 15 хвилин їм уже не цікаво. Тому я думаю, що зараз про війну вже всі забувають", - сказав Довбик.

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