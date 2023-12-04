Ганьба дня: у Португалії суддя не дозволив лікарям допомогти українцю та вилучив його з поля

Це взагалі як?!

Джерело - Чемпіон.

Матч 12-го туру чемпіонату Португалії між Боавіштою та Ароукою запам'ятався скандальним епізодом.

На початку другого тайму український захисник гостей Богдан Мілованов був змушений попросити допомоги лікарів, проте головний арбітр зустрічі Тьяґу Мартінш не дозволив їм вийти на поле та наказав продовжити гру, хоча Богдан жестами просив заміну.

Коли після завершення наступного епізоду Мілованов знов упав на газон та продовжував просити заміну, рефері показав йому другу жовту картку, вилучивши з поля.

Відео

Попри це, Ароука святкувала розгромну перемогу над Боавіштою - 4:0.

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