Головне
Шахтар розібрався з Металістом 1925 у 16 турі УПЛ
Вчора 18:59 599
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років
Сьогодні 15:20 4548
Зоря та Рух не визначили сильнішого в 16 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 191
Як два киянина братів Кличків обійшли
Сьогодні 13:22 6619 1
Рейтинг ATP: Крутих повернувся до топ-300
Сьогодні 13:13 80794
Федерація гандболу України не пускає до збірної єдиного українського журналіста на ЧС
Сьогодні 13:08 318
Наварретте може стати суперником Берінчика у бою за титул WBO
Сьогодні 12:48 277
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 12:15 346461 6
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Сьогодні 08:32 3468
Ювентус може зробити пропозицію щодо Судакова взимку
Вчора 22:51 564
Блоги
Ганьба дня: у Португалії суддя не дозволив лікарям допомогти українцю та вилучив його з поля
Ганьба дня: у Португалії суддя не дозволив лікарям допомогти українцю та вилучив його з поля Андрій Дунець
Сьогодні 15:58 505
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:20 4547
Федерація гандболу України не пускає до збірної єдиного українського журналіста на ЧС
Федерація гандболу України не пускає до збірної єдиного українського журналіста на ЧС Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:08 317
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Максим Розенко
Сьогодні 08:32 3468
Мудрик заробив пенальті для Челсі, Фернандес реалізував
Мудрик заробив пенальті для Челсі, Фернандес реалізував Андрій Твердохліб
Вчора 17:46 803
Під час жеребкування Євро-2024 ввімкнули порно
Під час жеребкування Євро-2024 ввімкнули порно Андрій Дунець
02.12.2023 21:56 847
Розіграли як книжка пише: Зінченко віддав шикарний гольовий пас у матчі АПЛ
Розіграли як книжка пише: Зінченко віддав шикарний гольовий пас у матчі АПЛ Андрій Дунець
02.12.2023 18:39 1911
Коваленко оформив майстерний асист у матчі з Дженоа Маліновського після виходу на заміну
Коваленко оформив майстерний асист у матчі з Дженоа Маліновського після виходу на заміну Андрій Дунець
02.12.2023 17:50 799
Маліновський гарматним ударом здалеку вивів Дженоа вперед у матчі Серії А
Маліновський гарматним ударом здалеку вивів Дженоа вперед у матчі Серії А Андрій Дунець
02.12.2023 17:12 2529
Ми довели, що БАТЕ – дворова команда: 13 років тому Динамо солодко помстилося білорусам у Лізі Європи
Ми довели, що БАТЕ – дворова команда: 13 років тому Динамо солодко помстилося білорусам у Лізі Європи Андрій Дунець
02.12.2023 15:31 1014
У Німеччині воротар забив найсмішніший автогол року, з метра зрізавши м'яч у власні ворота
У Німеччині воротар забив найсмішніший автогол року, з метра зрізавши м'яч у власні ворота Андрій Дунець
01.12.2023 20:49 6335
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Андрій Твердохліб
01.12.2023 17:27 14437
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Максим Розенко
01.12.2023 17:21 2850
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
01.12.2023 16:15 357265
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
01.12.2023 16:09 5043
Російська модель, якій приписують роман із Мудриком, звернулась до українців
Російська модель, якій приписують роман із Мудриком, звернулась до українців Андрій Дунець
01.12.2023 11:39 6994
Гол дня: Обамеянг забив дивовижний м'яч ударом через себе в матчі Ліги Європи
Гол дня: Обамеянг забив дивовижний м'яч ударом через себе в матчі Ліги Європи Андрій Дунець
01.12.2023 09:05 1507
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
30.11.2023 01:30 1993
Фото дня: німецькі уболівальники надіслали потужний меседж гравцям Шахтаря
Фото дня: німецькі уболівальники надіслали потужний меседж гравцям Шахтаря Андрій Твердохліб
28.11.2023 22:43 1435
Шахтар гарантував собі плей-оф єврокубків, доля 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначиться в очній грі з Порту
Шахтар гарантував собі плей-оф єврокубків, доля 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначиться в очній грі з Порту Андрій Твердохліб
28.11.2023 21:44 1442
Прямі трансляції

Ганьба дня: у Португалії суддя не дозволив лікарям допомогти українцю та вилучив його з поля

Це взагалі як?!
Сьогодні 15:58 Андрій Дунець 514 0
Ганьба дня: у Португалії суддя не дозволив лікарям допомогти українцю та вилучив його з поля

Джерело - Чемпіон.

Матч 12-го туру чемпіонату Португалії між Боавіштою та Ароукою запам'ятався скандальним епізодом.

На початку другого тайму український захисник гостей Богдан Мілованов був змушений попросити допомоги лікарів, проте головний арбітр зустрічі Тьяґу Мартінш не дозволив їм вийти на поле та наказав продовжити гру, хоча Богдан жестами просив заміну.

Коли після завершення наступного епізоду Мілованов знов упав на газон та продовжував просити заміну, рефері показав йому другу жовту картку, вилучивши з поля.

Відео

@komentatorpavloposokhov Як вам така червона Мілованову? Правильно арбітр розібрався? #дивитисяфутбол #дивитисяфутболонлайн #огляд #дивитисяфутболонлайн #коментаторпавлопосохов #коментатор #павлопосохов #мегогофутбол #футбол #мегогоспорт #чемпіонатпортугалії #чемпионатпортугалии #мілованов #богданмілованов #ligaportugal ♬ Ethnic Wave - Ganger Baster

Попри це, Ароука святкувала розгромну перемогу над Боавіштою - 4:0.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років 35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років 4548
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 346461 6
Як два киянина братів Кличків обійшли Як два киянина братів Кличків обійшли 6619 1
Рейтинг ATP: Крутих повернувся до топ-300 Рейтинг ATP: Крутих повернувся до топ-300 80794
Жіноча збірна України перемогла Казахстан та вийшла в основний етап ЧС Жіноча збірна України перемогла Казахстан та вийшла в основний етап ЧС 3800
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 4477
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43416 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25647
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116531 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17343
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308228
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21245 7