Історія дня: Роналду відмовив суддю призначати пенальті у ворота суперника

Кріштіану Роналду відзначився джентльменським учинком на старті матчу Азійської Ліги чемпіонів між Аль-Насром та Персеполісом.

Легендарний португалець заробив пенальті для своєї команди, впавши в штрафному майданчику, але миттю став сигналізувати арбітру, що порушення правил насправді не було.

Суддя після такого щирого зізнання 11-метровий скасував.

Cristiano Ronaldo waved off his own penalty against Persepolis, telling the referee himself he didn't believe it was a foul. 👀



Not something you see every day in football. 👏 pic.twitter.com/do8L58tFYJ