Історія дня: Роналду відмовив суддю призначати пенальті у ворота суперника

Таке вкрай рідко побачиш

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду відзначився джентльменським учинком на старті матчу Азійської Ліги чемпіонів між Аль-Насром та Персеполісом.

Легендарний португалець заробив пенальті для своєї команди, впавши в штрафному майданчику, але миттю став сигналізувати арбітру, що порушення правил насправді не було.

Суддя після такого щирого зізнання 11-метровий скасував.

Cristiano Ronaldo waved off his own penalty against Persepolis, telling the referee himself he didn't believe it was a foul. 👀



Not something you see every day in football. 👏 pic.twitter.com/do8L58tFYJ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 27, 2023

Найцікавіше, що Аль-Наср так і не зміг забити - фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 0:0.

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