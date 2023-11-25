Гол дня: Роналду елегантно перекинув воротаря, який задалеко вийшов погуляти

Джерело - Чемпіон.
Кріштіану Роналду знаменито покуражився в матчі 14 туру чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Насром та Аль-Ахдудом.
Легендарний португалець на 80-й хвилині гри оформив дубль та розгром суперника (3:0). В цьому йому неабияк допоміг воротар Пауло Вітор, який був змушений залишити свої володіння без нагляду.
Втім, ще було треба так майстерно влучити у площину!
Відео
CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/qDHA5Tmc4p— TC (@totalcristiano) November 24, 2023
Для Роналду цей гол став 48-м у поточному році. Також 38-річний футболіст став першим в історії за голами у вищих дивізіонах – 527 м'ячів.
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