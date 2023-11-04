Відео дня: у Франції забили феноменальний гол у дев'ятку на останніх хвилинах матчу

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Джерело - Чемпіон.

Малькольм Вільтар став головним героєм матчу 12-го туру французького третього дивізіону Насьональ між Нансі та Сошо.

На 91-й хвилині молодий півзахисник гостей наважився на удар із-за меж штрафного майданчика - вийшов дуже ефектний гол у дев'ятку.

Цей удар, окрім естетичного задоволення для нейтральних уболівальників, приніс його команді важливе очко - 1:1.

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Наразі Сошо посідає 8-ме місце турнірної таблиці, на 5 очок відстаючи від зони підвищення у класі, а Нансі йде на передостанній сходинці.

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