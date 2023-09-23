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Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем

Оце так розв'язка!
Сьогодні 21:28 Андрій Дунець 1161 0
Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем
#Рух, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Слюбик

Джерело - Чемпіон.

Богдан Слюбик вирвав нічию для Руха в матчі проти Шахтаря в межах 8-го туру Української Прем'єр-ліги.

На 88-й хвилині захисник господарів наважився ледь не на удар відчаю, але вийшло дуже вдало - м'яч влучив просто у ближню дев'ятку воріт Дмитра Різника.

Це просто краще один раз побачити, ніж 10 разів прочитати.

Відео

Даний гол став уже другим у цьому сезоні (й загалом у дорослому футболі) для 19-річного центрального оборонця львів'ян. Перший він провів у матчі 4-го туру проти Колоса.

Додамо, що Шахтар із 21-ї хвилини грав у меншості після вилучення Ярослава Ракицького.

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