Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги

І записав до свого активу вже 3-й сухий матч за новий клуб!

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін дуже надійно зіграв наприкінці матчу 2-го туру Кубка Португальської ліги між Ароукою та Бенфікою.

На 91-й хвилині гравець господарів отримав чудову нагоду й завдав удару приблизно з 11 метрів, проте удар вийшов не надто сильним.

А український воротар намертво зафіксував м'яч.

Відео

Бенфіка перемогла з рахунком 2:0, а Трубін записав до свого активу 3-й сухий матч за "орлів".

Нагадаємо, цими вихідними голкіпер збірної України відбив черговий пенальті у своїй португальській кар'єрі.

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