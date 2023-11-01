Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги

Джерело - Чемпіон.
Анатолій Трубін дуже надійно зіграв наприкінці матчу 2-го туру Кубка Португальської ліги між Ароукою та Бенфікою.
На 91-й хвилині гравець господарів отримав чудову нагоду й завдав удару приблизно з 11 метрів, проте удар вийшов не надто сильним.
А український воротар намертво зафіксував м'яч.
Відео
Бенфіка перемогла з рахунком 2:0, а Трубін записав до свого активу 3-й сухий матч за "орлів".
Нагадаємо, цими вихідними голкіпер збірної України відбив черговий пенальті у своїй португальській кар'єрі.
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