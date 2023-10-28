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Трубін відбив черговий пенальті за Бенфіку

Вчора 21:42 Андрій Твердохліб 1044 0
Трубін відбив черговий пенальті за Бенфіку
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відбив пенальті в матчі 9 туру чемпіонату Португалії проти Коса Піа.

За рахунку 1:0 на користь лісабонців голкіпер не дозволив зрівняти рахунок нападнику гостей Феліппе. Епізод стався на 54-й хвилині.

Трубін перебрався із Шахтаря в Бенфіку влітку 2023 року. У чемпіонаті Португалії український воротар зіграв 5 матчів, у яких пропустив 2 голи. У матчі з Портімоненсе Трубін також не дозволив супернику пробити себе з 11-метрової позначки.

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