Сильна доза ностальгії...

Джерело - Чемпіон.

2 жовтня 2008 року Джексон "Жажа" Коельйо забив свій, мабуть, найвідоміший гол у кар'єрі.

У матчі-відповіді фінального раунду кваліфікації Кубка УЄФА харківський Металіст приймав турецький Бешикташ. Після поразки 0:1 у першій грі підопічним Мирона Маркевича конче треба було йти в атаку.

"Жовто-сині" не барилися - вже на 16-й хвилині рахунок відкрив бразильський нападник господарів, потужно пробивши метрів із 45.

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У підсумку харків'яни розгромили суперника з рахунком 4:1. Коельйо пізніше оформив дубль, також відзначалися Марко Девич та Северин Ганцарчик.

В тому сезоні Металіст дістався аж 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубка, де в українському дербі поступився Динамо.

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