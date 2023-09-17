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Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО

Черговий доказ того, що через українця будується практично вся гра "канонірів"
Сьогодні 21:25 Андрій Дунець 307 0
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко допоміг Арсеналу перемогти Евертон у матчі 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

На 69-й хвилині українець віддав пас на Мартіна Едегора, той поділився м'ячем із Букайо Сакою, який оформив асист на Леандро Троссара.

Все було розіграно як по нотах.

Відео

Цей гол став єдиним у зустрічі - 0:1 на користь Арсенала.

Детальніше відео гола

Зазначимо, що Зінченко провів на полі 80 хвилин, а інший українець - Віталій Миколенко - зіграв повний матч за команду суперника та запам'ятався жорсткою та непоступливою грою проти Букайо Саки.

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