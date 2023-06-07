Росіяни знову вкрали емблему українського футбольного клубу - ФОТО

Джерело - Чемпіон.
Російський ЛФК Муцалаул із Дагестану сплагіатив емблему українського МФК Металург.
На це звернув увагу популярний паблік про український футбол Zorya Londonsk.
russian clubs stealing Ukrainian club badge designs again part ♾️…— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 6, 2023
Check out lfk mutsalaul from dagestan whose club badge looks extremely similar to MFC Metalurh Zaporizhya’s
mutsalaul (L) have been using this badge since 2021…
Metalurh (R) since 2017 + prior pic.twitter.com/qzMec0Zsjm
В дописі також відзначають, що свою емблему запорізький клуб використовує з 2017 року, тоді як росіяни - з 2021-го.
Нагадаємо, раніше мережу розсмішила емблема іншого російського клубу, який фактично скопіював її в легендарного ФК Дніпро.
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