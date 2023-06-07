Росіяни знову вкрали емблему українського футбольного клубу - ФОТО

Нічого нового...

Джерело - Чемпіон.

Російський ЛФК Муцалаул із Дагестану сплагіатив емблему українського МФК Металург.

На це звернув увагу популярний паблік про український футбол Zorya Londonsk.

russian clubs stealing Ukrainian club badge designs again part ♾️…



Check out lfk mutsalaul from dagestan whose club badge looks extremely similar to MFC Metalurh Zaporizhya’s



mutsalaul (L) have been using this badge since 2021…



Metalurh (R) since 2017 + prior pic.twitter.com/qzMec0Zsjm — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 6, 2023

В дописі також відзначають, що свою емблему запорізький клуб використовує з 2017 року, тоді як росіяни - з 2021-го.

Нагадаємо, раніше мережу розсмішила емблема іншого російського клубу, який фактично скопіював її в легендарного ФК Дніпро.

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