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Росіяни вкрали емблему легендарного футбольного клубу України

Навіть не знаєш, чи варто вже такому дивуватись
Сьогодні 14:48 Андрій Дунець 1452 0
Росіяни вкрали емблему легендарного футбольного клубу України
#Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Дитячо-юнацький футбольний клуб “Дачний” із Санкт-Петербурга вкрав емблему українського ФК "Дніпро", замінивши на ній лише назву.

Це помітив і поширив у Facebook ветеран дніпровського фан-руху Владислав Титарев.

"Як вам така історія", - прокоментував ситуацію бувалий вболівальник.

ФК "Дніпро" – це славетний український футбольний клуб із міста Дніпра. Заснований у 1918 році, припинив існування у 2019 році. Двічі ставав чемпіоном СРСР (1983, 1988) та вигравав Кубок СРСР (1989). За часів незалежної України Дніпро двічі ставав срібним призером чемпіонату (1992/93, 2013/14) та тричі був фіналістом Кубка України (1994/95, 1996/97, 2003/04). На міжнародній арені команда стала фіналістом Ліги Європи (2015).

Такий вигляд має оригінальна емблема

До речі, нещодавно ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію.

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