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Воротар Вегаса виконав геніальний сейв у фіналі НХЛ

Сьогодні 12:54 Андрій Твердохліб 109 0
Воротар Вегаса виконав геніальний сейв у фіналі НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Лас Вегас Найтс Едін Гілл відзначився феноманальним сейвом у першій грі фіналу Кубка Стенлі проти Флориди Пантерс.

Воротар якимось неймовірним чином зупинив шайбу крюком ключки.

Вегас здобув домашню перемогу (5:2) та повів у фінальній серії.

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