Воротар Вегаса виконав геніальний сейв у фіналі НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Лас Вегас Найтс Едін Гілл відзначився феноманальним сейвом у першій грі фіналу Кубка Стенлі проти Флориди Пантерс.
Воротар якимось неймовірним чином зупинив шайбу крюком ключки.
Adin Hill. That's it. That's the tweet. 😱 #StanleyCup pic.twitter.com/gYJswVzHlq— NHL GIFs (@NHLGIFs) June 4, 2023
Вегас здобув домашню перемогу (5:2) та повів у фінальній серії.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua