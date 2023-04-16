Відео дня: Блок-шот і слем данк Леня в грі проти Голден Стейта

Джерело - Чемпіон.

Український легіонер Сакраменто Кінгс Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти Голден Стейт Ворріорз у першій грі першого раунду плей-оф НБА (126:123).

Лень зіграв майже 13 хвилин, набрав 4 очка, реалізувавши 2 з 2 кидків, зробив 7 підбирань, 1 блок-шот і завершив гру з показником корисності +10.

Потужний блок-шот українця

Слем данк

Clear out when ALen comin' thru the lane 😤#FeelTheRoar pic.twitter.com/DFA92pDDWY — Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 16, 2023

Сакраменто повів у серії до 4 перемог - 1:0. Другий матч відбудеться також в Сакраменто, 18 квітня.

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