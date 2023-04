Відео дня: Блок-шот і слем данк Леня в грі проти Голден Стейта

Український легіонер Сакраменто Кінгс Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти Голден Стейт Ворріорз у першій грі першого раунду плей-оф НБА (126:123).

Лень зіграв майже 13 хвилин, набрав 4 очка, реалізувавши 2 з 2 кидків, зробив 7 підбирань, 1 блок-шот і завершив гру з показником корисності +10.

Clear out when ALen comin' thru the lane 😤#FeelTheRoar pic.twitter.com/DFA92pDDWY