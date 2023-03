Джерело - Чемпіон.

Під час матчу Англія-Україна українські та англійські футбольні вболівальники проведуть акцію на підтримку України. Своїм перформансом учасники хочуть подякувати Британії за вже надану допомогу і закликати британський уряд пришвидшити надання Україні військових літаків.

Запланована акція натхненна історичним візитом президента України Володимира Зеленського до Лондону у лютому 2023 року, під час якого він неодноразово звертався з проханням про надання літаків, а його фраза “Give us wings to protect the freedom”, виголошена перед британським парламентом, стала легендарною, облетівши заголовками всіх світові медіа.

Акція складатиметься з кількох етапів:

Перед початком матчу на трибуні українського сектору вболівальники розгорнуть великий банер із символічним зображенням Короля Чарльза III, який тримає в руці літачок як символ цілі акції - надання літаків для України. Написом на банері “God Save The King” учасники планують виразити своє захоплення та подяку Королю. Зображення логотипа Королівських повітряних сил на лацкані піджака Короля стане відсилкою до ще однієї легендарної цитати Зеленського - “У Британії Король є пілотом повітряних сил, в Україні сьогодні кожен пілот повітряних сил є королем”. Спеціальними рухами вболівальники зроблять зображення Короля рухомим і таким, що привертає увагу журналістів та всіх присутніх на стадіоні. На символічній 24 хвилині матчу українські вболівальники почнуть співати всім добре відому англійську пісню “10 German Bombers” про 10 німецьких бомбардувальників, яких збили повітряні сили Британії, але в адаптації до теперішніх реалій, коли українським повітряним силам потрібно кожного дня збивати російські бомбардувальники, щоб захистити свою країну. Учасники акції розраховують на підтримку англійських фанатів, які підхоплять пісню так, щоб стадіон Вемблі звучав одним голосом. Водночас зі співом, вболівальники з секторів запустять в небо паперові літачки, зроблені з листівок, які отримають перед матчем.

На листівках буде надрукований змінений текст пісні та інструкція, як складати літачок.

Акція на стадіоні має на меті привернути увагу міжнародних журналістів та футбольних фанатів, набути популярності в соціальних мережах і таким чином закликати Британію та інші країни світу пришвидшити передачу літаків Україні.

Організатори акції - гуманітарний штаб волонтерської допомоги "Рестовратор. Картопляні війська". Дизайн та художні макети виготовлені Андрієм Єрмоленком. З англійської сторони співорганізатори Support Ukraine та Army SOS UK.

