Головне
Англія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:41 1926
Збірна України зіграє з Англією: розклад матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 08:24 40
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 08:00 3284
На матчі Англія - Україна влаштують перфоманс
Сьогодні 07:07 642
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 23:51 4155
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося
Вчора 23:46 7169 3
Вірменія Петракова програла Туреччині, Іспанія розгромила Норвегію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:40 1767
Ротань - про матч з Англією: Будемо битися за результат, який нас буде влаштовувати
Вчора 20:50 232
Збірна Англії — команда, яка стала кращою не завдяки тренеру, а завдяки системі
Вчора 19:16 1177
Терлюга та Заплітний вибороли золоті медалі чемпіонату Європи
Вчора 15:15 735
Блоги
Українські та англійські футбольні вболівальники проведуть акцію на підтримку України
Українські та англійські футбольні вболівальники проведуть акцію на підтримку України Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:15 173
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Андрій Дунець
Вчора 23:46 7166 3
Як Коноплянка ледь не завершив кар'єру Вокера в збірній
Як Коноплянка ледь не завершив кар'єру Вокера в збірній Андрій Твердохліб
Вчора 20:16 381
Збірна Англії — команда, яка стала кращою не завдяки тренеру, а завдяки системі
Збірна Англії — команда, яка стала кращою не завдяки тренеру, а завдяки системі Андрій Дунець
Вчора 19:16 1177
З Буяльським буде цікавіше: навіщо динамівець потрібен збірній України в матчі з Англією
З Буяльським буде цікавіше: навіщо динамівець потрібен збірній України в матчі з Англією Андрій Дунець
Вчора 16:15 1205
Ретро дня - у 2009 році таксист не впізнав Шевченка та назвав його пі**расом
Ретро дня - у 2009 році таксист не впізнав Шевченка та назвав його пі**расом Андрій Твердохліб
Вчора 16:01 1086
Хорватка Івана Кнолль видала нову порцію еротичних фото та відео
Хорватка Івана Кнолль видала нову порцію еротичних фото та відео Андрій Твердохліб
Вчора 14:39 1416 1
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії Андрій Дунець
Вчора 13:07 512
Безлад у Неаполі: суперники збірної України стартували у відборі на Євро-2024
Безлад у Неаполі: суперники збірної України стартували у відборі на Євро-2024 Андрій Дунець
Вчора 10:43 1507
Ярмоленко залишиться в запасі, а Сидорчук вийде у старті: ChatGPT спрогнозував склад збірної України на матч з Англією
Ярмоленко залишиться в запасі, а Сидорчук вийде у старті: ChatGPT спрогнозував склад збірної України на матч з Англією Андрій Дунець
Вчора 10:42 1768
Петрович, слухай уважно! 4 поради Ротаню для позитивного результату збірної України на Вемблі
Петрович, слухай уважно! 4 поради Ротаню для позитивного результату збірної України на Вемблі Андрій Дунець
Вчора 10:42 783
Відео дня - голкіпер забив гол ударом від власних воріт
Відео дня - голкіпер забив гол ударом від власних воріт Андрій Твердохліб
24.03.2023 18:08 1739
Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео
Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео Андрій Дунець
24.03.2023 16:44 5999
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою Андрій Твердохліб
22.03.2023 18:56 40733
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України Андрій Дунець
22.03.2023 18:00 3380
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда Андрій Дунець
22.03.2023 11:24 2534
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Андрій Дунець
21.03.2023 12:27 16764 5
Коноплянка покепкував із гравців Шахтаря за розгромну поразку від Феєнорда - ВІДЕО
Коноплянка покепкував із гравців Шахтаря за розгромну поразку від Феєнорда - ВІДЕО Андрій Дунець
21.03.2023 12:22 764
Зінченко продемонстрував дива техніки в поєдинку з британським блогером - ВІДЕО
Зінченко продемонстрував дива техніки в поєдинку з британським блогером - ВІДЕО Андрій Дунець
20.03.2023 22:55 1135
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Андрій Дунець
20.03.2023 22:34 3949
Прямі трансляції

Українські та англійські футбольні вболівальники проведуть акцію на підтримку України

Сьогодні 07:15 Андрій Твердохліб 175 0
Українські та англійські футбольні вболівальники проведуть акцію на підтримку України

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу Англія-Україна українські та англійські футбольні вболівальники проведуть акцію на підтримку України. Своїм перформансом учасники хочуть подякувати Британії за вже надану допомогу і закликати британський уряд пришвидшити надання Україні військових літаків.

Запланована акція натхненна історичним візитом президента України Володимира Зеленського до Лондону у лютому 2023 року, під час якого він неодноразово звертався з проханням про надання літаків, а його фраза “Give us wings to protect the freedom”, виголошена перед британським парламентом, стала легендарною, облетівши заголовками всіх світові медіа.

Акція складатиметься з кількох етапів:

  1. Перед початком матчу на трибуні українського сектору вболівальники розгорнуть великий банер із символічним зображенням Короля Чарльза III, який тримає в руці літачок як символ цілі акції - надання літаків для України. Написом на банері “God Save The King” учасники планують виразити своє захоплення та подяку Королю. Зображення логотипа Королівських повітряних сил на лацкані піджака Короля стане відсилкою до ще однієї легендарної цитати Зеленського - “У Британії Король є пілотом повітряних сил, в Україні сьогодні кожен пілот повітряних сил є королем”. Спеціальними рухами вболівальники зроблять зображення Короля рухомим і таким, що привертає увагу журналістів та всіх присутніх на стадіоні.
  2. На символічній 24 хвилині матчу українські вболівальники почнуть співати всім добре відому англійську пісню “10 German Bombers” про 10 німецьких бомбардувальників, яких збили повітряні сили Британії, але в адаптації до теперішніх реалій, коли українським повітряним силам потрібно кожного дня збивати російські бомбардувальники, щоб захистити свою країну.  Учасники акції розраховують на підтримку англійських фанатів, які підхоплять пісню так, щоб стадіон Вемблі звучав одним голосом.
  3. Водночас зі співом, вболівальники з секторів запустять в небо паперові літачки, зроблені з листівок, які отримають перед матчем.

На листівках буде надрукований змінений текст пісні та інструкція, як складати літачок. 

Акція на стадіоні має на меті привернути увагу міжнародних журналістів та футбольних фанатів, набути популярності в соціальних мережах і таким чином закликати Британію та інші країни світу пришвидшити передачу літаків Україні.

Організатори акції - гуманітарний штаб волонтерської допомоги "Рестовратор. Картопляні війська". Дизайн та художні макети виготовлені Андрієм Єрмоленком. З англійської сторони співорганізатори Support Ukraine та Army SOS UK.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 29083
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 18600
Володимир Кличко: фінал епохи Володимир Кличко: фінал епохи 13425
Англія - Україна: онлайн-трансляція Англія - Україна: онлайн-трансляція 4155
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 7169 3
За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу 8113
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34549
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10712 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11715
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1052
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 43075
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7244