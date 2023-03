Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ

У поєдинку 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Лестер Сіті та Челсі наш Михайло Мудрик нарешті повернувся в основний склад. На полі українець провів 81 хвилину та за цей час встиг відзначитися майстерним голом у ворота суперника, котрий було скасовано через офсайд, та асистом на Матео Ковачича.

Цього разу Мудрик грав на новій для себе позиції центрального нападника. Зазвичай Михайло грає зліва, як це було в інших матчах Челсі та Шахтаря, проте Грем Поттер вирішив спробувати українця в новому амплуа, на що дуже скептично відреагували фанати "синіх".

Офіційний твіттер Челсі створив кілька дописів, присвячених саме Михайлу та його діям у матчі. Шанувальники не лише лондонців, а й мемів про них не лишилися байдужими до твітів про українця. Уболівальники мали досить різні думки на рахунок Михайла: від жартів про "агента007" до надій та сподівань на майбутні звершення коштовного новачка.

Першим дописом стало фото, де українець вів боротьбу за м’яч проти трьох гравців Лестера.

Але більшість фанатів Челсі не оцінили старань Мудрика:

Mudryk slots past Ward, but the flag is up for offside! 😩