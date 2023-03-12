Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ

Психологічний тиск на футболіста продовжується

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Лестер Сіті та Челсі наш Михайло Мудрик нарешті повернувся в основний склад. На полі українець провів 81 хвилину та за цей час встиг відзначитися майстерним голом у ворота суперника, котрий було скасовано через офсайд, та асистом на Матео Ковачича.

Цього разу Мудрик грав на новій для себе позиції центрального нападника. Зазвичай Михайло грає зліва, як це було в інших матчах Челсі та Шахтаря, проте Грем Поттер вирішив спробувати українця в новому амплуа, на що дуже скептично відреагували фанати "синіх".

Офіційний твіттер Челсі створив кілька дописів, присвячених саме Михайлу та його діям у матчі. Шанувальники не лише лондонців, а й мемів про них не лишилися байдужими до твітів про українця. Уболівальники мали досить різні думки на рахунок Михайла: від жартів про "агента007" до надій та сподівань на майбутні звершення коштовного новачка.

Огляд твіттера

Першим дописом стало фото, де українець вів боротьбу за м’яч проти трьох гравців Лестера.

Але більшість фанатів Челсі не оцінили старань Мудрика:

"Приберіть його звідси"

"007 я буду тут, не дивлячись ні на що"

"Чесно кажучи, я не розумію Поттера. Мудрик втрачає багато м’ячів. Окрім того, він прибирає Фелікса і ставить Галлагера, який також втрачає м’яч. Він дуже хоче програти тут"

"Просто спалахи того, що ми від нього очікували. Він може грати краще, можливо, йому потрібно більше ігрового часу, щоб довести до ідеалу гру на своїй позиції, контроль м’яча та передачі"

"Цьому хлопцю потрібно повернутися на свою позицію"

"Мудрик зовсім не приносить користі"

"Ми маємо бути терплячими до Мудрика. Він новенький у лізі, а більшість гравців будуть проти нього через той ажіотаж, що відбувався. Коли він звикне до ліги – зупинки не буде"

"Він виглядає розгубленим та невпевненим у собі"

"Ми не робимо нічого: погана гра, поганий тренер"

Mudryk wow, electric pace, shot blocked! ⚡️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 11, 2023

"Я не бачу нічого й близько, що було у матчі з Ліверпулем… Поттер робить його дуже невпевненим … Помилки Гаверца коштують дорожче, ніж помилки Мудрика, але він грає усі 90 хвилин. Краще звільнити Поттера. Мені не подобається жоден матч"

"Сподіваюся, Пулішич замінить його"

"Дорога ціна лише за швидкість… Краще придбали б легкоатлетів"

"Це коштувало вам сто мільйонів…"

Mudryk slots past Ward, but the flag is up for offside! 😩 — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 11, 2023

"Вау, це має стати мемом"

"Святкування вбило мене"

"Він отримує навички. Рано чи пізно він буде допомагати вам"

"Дуже хотів цього голу для нього. Він точно заб’є"

"007 досі живий"

"Мудрик просто неперевершений. Покажіть йому свою любов та поверніть в гру"

Окрім того, фанати Челсі створили новий мем про українця, як доповнення жарту про агента 007 (0 голів та 0 асистів за 7 матчів). "Михайло Мудрик. Шансу забити немає". Однак мем таки не набув актуальності, позаяк українець таки відзначився своїм першим асистом за нову команду саме в 7-му матчі.

Поттер задоволений грою Мудрика

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