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Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО

Сьогодні 19:04 Андрій Дунець 5370 0
Дебютна результативна дія українця в новому клубі
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер Сіті, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик оформив асист у матчі 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Лестер Сіті.

На 78-й хвилині лівий вінгер "синіх" віддав гольову передачу на Матео Ковачича, який зробив рахунок 3:1 на користь своєї команди.

Відео

Відтак Мудрик відкрив лік своїм результативним діям за Челсі. Додамо, що в цьому ж матчі арбітри скасували гол Мудрика через офсайд. 

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