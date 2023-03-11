Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО

Дебютна результативна дія українця в новому клубі

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик оформив асист у матчі 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Лестер Сіті.

На 78-й хвилині лівий вінгер "синіх" віддав гольову передачу на Матео Ковачича, який зробив рахунок 3:1 на користь своєї команди.

Відео

Відтак Мудрик відкрив лік своїм результативним діям за Челсі. Додамо, що в цьому ж матчі арбітри скасували гол Мудрика через офсайд.

Усик: Мудрик може привезти четвертий Золотий м’яч в Україну

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua