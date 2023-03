Зірка Ман Сіті вляпався у величезний скандал - у пабі мацав жінок і показував статевий орган

Джерело - Чемпіон.

Гучним скандалом завершився похід до нічного клубу захисника збірної Англії та манчестер Сіті Кайла Вокера.

На відео з камери відеоспостереження видно як футболіст, дуже схоже, що напідпитку, чіпляється до жінок і показує статевий орган.

Влітку 2019 року в Уокера почалися проблеми в особистому житті – розкрилося, що він спав з учасницею британського реаліті-шоу "Ex on the Beach" та моделлю Лаурою Браун. Дівчина повідомила про зв'язок із футболістом пресі, а пізніше зв'язалася з дружиною гравця Енні та підтвердила їй, що кілька разів спала з її чоловіком після знайомства у нічному клубі Манчестера у вересні 2018 року. Після чого Вокер залишив домівку, а згодом і розлучився з дружиною. У пари четверо спільних дітей.

Свого часу в інтерв'ю Владі Седан Вокер розповів, як Коноплянка ледь не завершив його кар'єру в збірній Англії.

