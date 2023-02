Циганков зробив гольову передачу в другому матчі поспіль

Український вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков відзначився результативною дією в другому матчі Ла-Ліги поспіль. У матчі 23 туру проти Атлетіка українець зробив результативний асист на Гарсію уже на 4-й хвилині матчу.

Here’s Tsyhankov getting an assist for Aleix Garcia’s early opener! 🇪🇸🇺🇦



That’s his 2nd Assist 🅰️ in as many games! pic.twitter.com/xBjuvpccK0