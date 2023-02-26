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Циганков зробив гольову передачу в другому матчі поспіль

Сьогодні 15:15 Андрій Твердохліб 738 0
Циганков зробив гольову передачу в другому матчі поспіль

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков відзначився результативною дією в другому матчі Ла-Ліги поспіль. У матчі 23 туру проти Атлетіка українець зробив результативний асист на Гарсію уже на 4-й хвилині матчу.

Нагадаємо, у 22-му турі проти Альмерії Циганков відзначився дебютним голом і шикарним асистом за іспанський клуб.

Циганков перейшов у Жирону з київського Динамо в січні 2023-го року за 5 млн євро.

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