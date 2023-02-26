Циганков зробив гольову передачу в другому матчі поспіль

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков відзначився результативною дією в другому матчі Ла-Ліги поспіль. У матчі 23 туру проти Атлетіка українець зробив результативний асист на Гарсію уже на 4-й хвилині матчу.

Here’s Tsyhankov getting an assist for Aleix Garcia’s early opener! 🇪🇸🇺🇦



That’s his 2nd Assist 🅰️ in as many games! pic.twitter.com/xBjuvpccK0 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 26, 2023

Нагадаємо, у 22-му турі проти Альмерії Циганков відзначився дебютним голом і шикарним асистом за іспанський клуб.

Циганков перейшов у Жирону з київського Динамо в січні 2023-го року за 5 млн євро.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua