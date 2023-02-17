Циганков забив дебютний гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО

І це в першому ж матчі у стартовому складі!

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков разом із партнерами по Жироні покуражились у першому таймі гри 22-го туру чемпіонату Іспанії проти Альмерії.

На 34-й хвилині українському вінгеру залишалося занести м'яч у порожні ворота суперника після пасу Родріго Рікельме. Так рахунок став 2:0.

Відео

Циганков забив в першому ж своєму матчі в стартовому складі Жирони, топ! pic.twitter.com/YoWnMHSgYi — kotyk (@ukrmancat) February 17, 2023

До кінця тайму Жирона забила ще двічі, а Циганков зробив ще й асист - 4:0.

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