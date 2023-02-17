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Циганков забив дебютний гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Вчора 22:58 Андрій Дунець 8118 0
І це в першому ж матчі у стартовому складі!
Циганков забив дебютний гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
#Альмерія, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков разом із партнерами по Жироні покуражились у першому таймі гри 22-го туру чемпіонату Іспанії проти Альмерії.

На 34-й хвилині українському вінгеру залишалося занести м'яч у порожні ворота суперника після пасу Родріго Рікельме. Так рахунок став 2:0.

Відео

До кінця тайму Жирона забила ще двічі, а Циганков зробив ще й асист - 4:0.

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