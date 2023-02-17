Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Віктор Циганков та його Жирона познущалися над Альмерією в першому таймі матчу 22-го туру Ла Ліги.
На 43-й хвилині український атакувальний футболіст віддав дотепну передачу назад п'ятою під удар Хав'єрові Каррері. Цей пас виявився асистом - 4:0.
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Циганков п'яткою віддав асист pic.twitter.com/b5vvHNTtSO— Nikita_Champion🇺🇦 (@NikitKovalchuk) February 17, 2023
Нагадаємо, за кілька хвилин до цього Циганков забив дебютний гол за Жирону.
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