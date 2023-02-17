Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО

Команда на куражі!

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков та його Жирона познущалися над Альмерією в першому таймі матчу 22-го туру Ла Ліги.

На 43-й хвилині український атакувальний футболіст віддав дотепну передачу назад п'ятою під удар Хав'єрові Каррері. Цей пас виявився асистом - 4:0.

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Нагадаємо, за кілька хвилин до цього Циганков забив дебютний гол за Жирону.

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