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Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО

Вчора 23:24 Андрій Дунець 3603 0
Команда на куражі!
Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО
#Альмерія, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков та його Жирона познущалися над Альмерією в першому таймі матчу 22-го туру Ла Ліги.

На 43-й хвилині український атакувальний футболіст віддав дотепну передачу назад п'ятою під удар Хав'єрові Каррері. Цей пас виявився асистом - 4:0.

Відео

Нагадаємо, за кілька хвилин до цього Циганков забив дебютний гол за Жирону.

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