Головне
Збірна Аргентини переграла Нідерланди у серії пенальті та вийшла до півфіналу ЧС-2022
Вчора 23:56 405
Гол дня: Неймар ідеально завершив чарівну комбінацію збірної Бразилії на ЧС-2022
Сьогодні 00:33 140
Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було
Вчора 23:55 13265
Тіте покинув збірну Бразилії після вильоту з ЧС-2022
Вчора 22:22 272
Став відомий склад України на естафету у Гохфільцені
Вчора 19:59 440
Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Бразилію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 19:47 1226
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було
Вчора 19:46 6332
Калініна вийшла у півфінал турніру у Франції
Вчора 17:09 372
Дудченко - у ТОП-40 спринту на етапі Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:50 411 1
Снігур потрапила до відео від Google про підсумки 2022 року
Вчора 11:46 321
Блоги
Що ти дивишся, дурню? - Мессі жорстко звернувся до гравця збірної Нідерландів після матчу ЧС-2022
Що ти дивишся, дурню? - Мессі жорстко звернувся до гравця збірної Нідерландів після матчу ЧС-2022 Андрій Дунець
Сьогодні 01:52 66
Гол дня: Неймар ідеально завершив чарівну комбінацію збірної Бразилії на ЧС-2022
Гол дня: Неймар ідеально завершив чарівну комбінацію збірної Бразилії на ЧС-2022 Андрій Дунець
Сьогодні 00:33 139
Збірна Нідерландів неймовірним розіграшем штрафного перевела матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з Аргентиною в овертайм - ВІДЕО
Збірна Нідерландів неймовірним розіграшем штрафного перевела матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з Аргентиною в овертайм - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:25 883
Геніальний асист Мессі вивів Аргентину вперед у матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 з Нідерландами - ВІДЕО
Геніальний асист Мессі вивів Аргентину вперед у матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 з Нідерландами - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:11 1002
Неймар подарував надію Бразилії, однак шикарний гол Петковича перевів гру в овертайм
Неймар подарував надію Бразилії, однак шикарний гол Петковича перевів гру в овертайм Андрій Твердохліб
Вчора 20:43 722
Зробимо це заради боксу: вогняний анонс бою Усик VS Тайсон Ф’юрі
Зробимо це заради боксу: вогняний анонс бою Усик VS Тайсон Ф’юрі Дмитро Копій
Вчора 17:44 305
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Valeriy Ruchka
Вчора 16:05 53908
ЧС-2022. Хорватія - Бразилія: чи зможуть «картаті» зупинити Неймара і Ко
ЧС-2022. Хорватія - Бразилія: чи зможуть «картаті» зупинити Неймара і Ко Дмитро Копій
Вчора 14:42 174
Гравець Ліона осоромився ганебним виконанням пенальті у стилі Паненки в матчі проти команди Зінченка - ВІДЕО
Гравець Ліона осоромився ганебним виконанням пенальті у стилі Паненки в матчі проти команди Зінченка - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:08 1579
Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів
Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів Андрій Дунець
Вчора 12:00 1583
Усик принизливо звернувся до Тайсона Ф'юрі - ФОТО
Усик принизливо звернувся до Тайсона Ф'юрі - ФОТО Андрій Дунець
08.12.2022 22:25 1159
Влада змушує голів обласних асоціацій порушувати статут УАФ та вимоги ФІФА й УЄФА, – журналістка
Влада змушує голів обласних асоціацій порушувати статут УАФ та вимоги ФІФА й УЄФА, – журналістка Андрій Дунець
08.12.2022 18:57 767
Наречена Роналду відреагувала на відсутність Кріштіану в стартовому складі Португалії та згадала тренера
Наречена Роналду відреагувала на відсутність Кріштіану в стартовому складі Португалії та згадала тренера Андрій Дунець
07.12.2022 17:55 1840
Дівчина дня: Кейла Алвес - гаряча бразильська волейболістка, яка заробляє на OnlyFans
Дівчина дня: Кейла Алвес - гаряча бразильська волейболістка, яка заробляє на OnlyFans Андрій Дунець
07.12.2022 17:26 2727
Миколенко віддав геніальний пас через усе поле в матчі за Евертон - ВІДЕО
Миколенко віддав геніальний пас через усе поле в матчі за Евертон - ВІДЕО Андрій Дунець
07.12.2022 15:37 11292
Гол дня: Леау шикарним дальнім ударом довершив розгром Швейцарії на ЧС-2022
Гол дня: Леау шикарним дальнім ударом довершив розгром Швейцарії на ЧС-2022 Андрій Дунець
06.12.2022 23:59 906
Герой дня: воротар збірної Марокко виграв серію пенальті проти Іспанії та повторив історичний рекорд Шовковського
Герой дня: воротар збірної Марокко виграв серію пенальті проти Іспанії та повторив історичний рекорд Шовковського Андрій Дунець
06.12.2022 22:16 1268
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Андрій Дунець
06.12.2022 14:45 951
Ето'о вдарив фаната ногою в обличчя після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО
Ето'о вдарив фаната ногою в обличчя після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
06.12.2022 07:00 2013
Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії
Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії Андрій Дунець
05.12.2022 23:42 1909
Прямі трансляції

Що ти дивишся, дурню? - Мессі жорстко звернувся до гравця збірної Нідерландів після матчу ЧС-2022

Сьогодні 01:52 Андрій Дунець 73 0
Що ти дивишся, дурню? - Мессі жорстко звернувся до гравця збірної Нідерландів після матчу ЧС-2022
#Збірна Аргентини, #Збірна Нідерландів, #Ліонель Мессі, #ЧС-2022, #Вегхорст

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі втратив самовладання на флешінтерв'ю після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу Нідерланди - Аргентина. 

Легендарний футболіст Альбіселесте зірвався на гравцеві суперників Вауті Вегхорсті.  Про те, до кого саме звертався Мессі, повідомив журналіст Гастон Едуль, який у той момент брав інтерв'ю в аргентинця.

"На що ти дивишся, дурню, на що ти дивишся?!" - саме з таким риторичним запитанням звернувся Мессі до Вегхорста.

Нагадаємо, збірна Аргентини в серії пенальті (після нічиєї 2:2 в ігровий час) здолала Нідерланди, а Вегхорст оформив дубль, з'явившись на заміну.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було 13265
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2228
Нідерланди - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Нідерланди - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 2212
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону 53908
Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати 3315
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було 6332
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 29724
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 215866
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8241
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10346
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4835
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37663