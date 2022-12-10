Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі втратив самовладання на флешінтерв'ю після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу Нідерланди - Аргентина.

Легендарний футболіст Альбіселесте зірвався на гравцеві суперників Вауті Вегхорсті. Про те, до кого саме звертався Мессі, повідомив журналіст Гастон Едуль, який у той момент брав інтерв'ю в аргентинця.

"На що ти дивишся, дурню, на що ти дивишся?!" - саме з таким риторичним запитанням звернувся Мессі до Вегхорста.

“Andá pa yá bobo”. Te quiero Lionel Andrés Messi pic.twitter.com/ksphaKOdY7 — Wait (@Wait_Man) December 9, 2022

Нагадаємо, збірна Аргентини в серії пенальті (після нічиєї 2:2 в ігровий час) здолала Нідерланди, а Вегхорст оформив дубль, з'явившись на заміну.

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