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Лінекер дотепно пожартував над збірною Німеччини після її вильоту з ЧС-2022, оновивши свою знамениту фразу

Сьогодні 16:14 Андрій Дунець 267 0
Лінекер дотепно пожартував над збірною Німеччини після її вильоту з ЧС-2022, оновивши свою знамениту фразу
#ЧС-2022, #Збірна Німеччини з футболу, #Гарі Лінекер

Джерело - Чемпіон.

Легендарний англійський футболіст Гарі Лінекер оновив власну відому фразу про футбол і німців після вильоту Бундестіму з чемпіонату світу в Катарі.

У своєму Твіттері Лінекер написав:

"Футбол — проста гра. Двадцять два чоловіки ганяються за м’ячем протягом 90 хвилин, а в кінці завжди перемагають німці. Якщо вони пройдуть груповий етап".

Нагадаємо, оригінальний крилатий вислів Лінекера виглядає так: "Футбол — проста гра. Двадцять два чоловіки ганяються за м’ячем протягом 90 хвилин, а в кінці завжди перемагають німці". Тобто Гарі просто додав одне речення, глузуючи із традиційних принципових суперників збірної Англії, за яку він свого часу зіграв 80 матчів і забив 48 голів.

Напередодні збірна Німеччини не змогла пробитися до 1/8 фіналу ЧС-2022, навіть попри перемогу над Коста-Рикою (4:2) в останньому турі.

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