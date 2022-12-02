Джерело - Чемпіон.

Легендарний англійський футболіст Гарі Лінекер оновив власну відому фразу про футбол і німців після вильоту Бундестіму з чемпіонату світу в Катарі.

У своєму Твіттері Лінекер написав:

"Футбол — проста гра. Двадцять два чоловіки ганяються за м’ячем протягом 90 хвилин, а в кінці завжди перемагають німці. Якщо вони пройдуть груповий етап".

“Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win.” If they get through the group stage. pic.twitter.com/Svhay80Kw2 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) December 1, 2022

Нагадаємо, оригінальний крилатий вислів Лінекера виглядає так: "Футбол — проста гра. Двадцять два чоловіки ганяються за м’ячем протягом 90 хвилин, а в кінці завжди перемагають німці". Тобто Гарі просто додав одне речення, глузуючи із традиційних принципових суперників збірної Англії, за яку він свого часу зіграв 80 матчів і забив 48 голів.

Напередодні збірна Німеччини не змогла пробитися до 1/8 фіналу ЧС-2022, навіть попри перемогу над Коста-Рикою (4:2) в останньому турі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua