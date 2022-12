Легендарний англійський футболіст Гарі Лінекер оновив власну відому фразу про футбол і німців після вильоту Бундестіму з чемпіонату світу в Катарі.

У своєму Твіттері Лінекер написав:

“Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win.” If they get through the group stage. pic.twitter.com/Svhay80Kw2