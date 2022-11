Шмуратко змусив зал аплодувати стоячи на етапі світового Гран-прі з фігурного катання

Український фігурист Іван Шмуратко на етапі світового Гран-прі у Франції показав найкращий для України результат за останні 12 років.

Для Шмуратка етап Гран-прі у французькому Анже став дебютним у кар'єрі. Іван – перший за чотири роки український фігурист, який виступив на такому рівні в чоловічому одиночному катанні.

Під час фінального виступу Шмуратко не виконав жодного стрибка, вочевидь, на знак протесту проти низьких оцінок на попередньому етапі. Іван відкатав програму під пронизливу пісню "Мамин рушник". Одягнутим він був у вишиту білою гладдю сорочку. Номер так зворушив зал, що зірвав шквал овацій - глядачі аплодували стоячи.

I’m sorry , but when the audience stands up after a four-minute performance without jumps, from the skater who took 8th place, it says a lot. Bravo, he deserves it.💛💙 pic.twitter.com/zjtlOkywfU