Усик у доброму гуморі приїхав підтримати Ломаченка в поєдинку з Ортісом - ВІДЕО

Олександр Усик, який є близьким другом Василя Ломаченка, з'явився на арені Madison Square Garden Theater у Нью-Йорку.

У групі підтримки Ломаченка також була помічена Аліна Шатернікова - українська екс-чемпіонка світу з професійного боксу, віце-президентка Ліги професійного боксу України.

Oleksandr Usyk is in the building to support his best friend @VasylLomachenko 🇺🇦#LomaOrtiz | RIGHT NOW | @ESPNPlus pic.twitter.com/57xT5UEEyM