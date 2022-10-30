Усик у доброму гуморі приїхав підтримати Ломаченка в поєдинку з Ортісом - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Олександр Усик, який є близьким другом Василя Ломаченка, з'явився на арені Madison Square Garden Theater у Нью-Йорку.
У групі підтримки Ломаченка також була помічена Аліна Шатернікова - українська екс-чемпіонка світу з професійного боксу, віце-президентка Ліги професійного боксу України.
📍 @HuluTheaterMSG— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
Loma & Usyk check in for fight night 🇺🇦 @AutoZone x #LomaOrtiz pic.twitter.com/nKEVBympoW
Oleksandr Usyk is in the building to support his best friend @VasylLomachenko 🇺🇦#LomaOrtiz | RIGHT NOW | @ESPNPlus pic.twitter.com/57xT5UEEyM— ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 30, 2022
Факти про бій
- Обидва боксери представляють промоутерську компанію Боба Арума - TopRank. Американець, як спаринг-партнер допомагав українцю готуватися до бою проти Річарда Коммі;
- Українець - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0;
- Свій останній поєдинок Ломаченко провів 14 грудня 2021 року - український легковаговик переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів;
- Ортіс свій останній бій (22 травня 2022 року) виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Джамела Геррінга;
- 26-річний американець ніколи в кар'єрі не проводив 12-раундового бою;
- Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома (WBO, WBA, WBC) поясами у легкій вазі.
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