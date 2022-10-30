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Ломаченко прибув на бій із Ортісом у військовій формі - з'явилося відео з роздягальні

Сьогодні 04:34 Андрій Дунець 239 0
Ломаченко прибув на бій із Ортісом у військовій формі - з'явилося відео з роздягальні
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) з'явився на арені Madison Square Garden Theater у Нью-Йорку для бою проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Як можна помітити на відео, у Ломаченка - дуже характерна форма, вельми схожа на камуфляж.

Факти про бій

  • Обидва боксери представляють промоутерську компанію Боба Арума - TopRank. Американець, як спаринг-партнер допомагав українцю готуватися до бою проти Річарда Коммі;
  • Українець - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0;
  • Свій останній поєдинок Ломаченко провів 14 грудня 2021 року - український легковаговик переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів;
  • Ортіс свій останній бій (22 травня 2022 року) виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Джамела Геррінга;
  • 26-річний американець ніколи в кар'єрі не проводив 12-раундового бою;
  • Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома (WBO, WBA, WBC) поясами у легкій вазі.

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