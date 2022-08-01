Шатернікова: Ломаченко – військовослужбовець Збройних сил України

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) сумлінно служить у Збройних силах України.

Про це розповіла віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

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"На всі інформаційні недолугі закиди та нездорові фантазії щодо легенди світового боксу та спорту в цілому, українця, яким захоплюється весь світ, Василя Ломаченка, повідомляю без емоцій та маючи достовірні дані та факти:

Василь Ломаченко – військовослужбовець Збройних сил України, з початку повномасштабної війни весь цей час старанно виконує накази свого командира, та, як це було завжди, служить українському народові та Україні.

Які війська, номер військової частини тощо – я особисто маю всю інформацію, але давати її не на часі та, відповідно, зовсім недоречно зараз.

Слава ЗСУ! Слава Україні!" – сказала Шатернікова.