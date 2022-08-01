Головне
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Вчора 10:54 11515
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція
Вчора 15:57 2992
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки захисникам України на передову
Вчора 12:17 2104
Алонсо виступатиме за Астон Мартін з 2023 року
Вчора 11:19 292
Рейтинг ATP: Крутих повернув статус першої ракетки України
Вчора 10:48 22223
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України
Вчора 10:15 230665
ПСЖ виграв Суперкубок Франції
31.07.2022 22:56 810
Збірна Англії здолала Німеччину у фіналі жіночого Євро-2022
31.07.2022 21:39 711
Помер найтитулованіший гравець в історії НБА
31.07.2022 20:39 2139
Ферстаппен виграв Гран-прі Угорщини
31.07.2022 18:09 511
Прямі трансляції

Шатернікова: Ломаченко – військовослужбовець Збройних сил України

Вчора 23:11 314 0
Аліна Шатернікова прокоментувала службу Василя Ломаченка
Шатернікова: Ломаченко – військовослужбовець Збройних сил України
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Шатернікова

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) сумлінно служить у Збройних силах України.

Про це розповіла віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

Актуально: Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер

"На всі інформаційні недолугі закиди та нездорові фантазії щодо легенди світового боксу та спорту в цілому, українця, яким захоплюється весь світ, Василя Ломаченка, повідомляю без емоцій та маючи достовірні дані та факти:

Василь Ломаченко – військовослужбовець Збройних сил України, з початку повномасштабної війни весь цей час старанно виконує накази свого командира, та, як це було завжди, служить українському народові та Україні.

Які війська, номер військової частини тощо – я особисто маю всю інформацію, але давати її не на часі та, відповідно, зовсім недоречно зараз.

Слава ЗСУ! Слава Україні!" – сказала Шатернікова.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко отримає звільнення від армії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України 230665
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 6278
Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 3370
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича 11515
Білорус зі ЗСУ: "Усик та Ломаченко - просто жахливі люди для України". ВІДЕО Білорус зі ЗСУ: "Усик та Ломаченко - просто жахливі люди для України". ВІДЕО 4572
Рейтинг ATP: Крутих повернув статус першої ракетки України Рейтинг ATP: Крутих повернув статус першої ракетки України 22223
Рекомендуємо
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 118502
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 54488
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 41613
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13382
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 176332 6
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 28170