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Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ

Сьогодні 07:10 Андрій Дунець 4498 1
Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко став однією з головних фігур обговорення для вболівальників Евертона в матчі 10 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Мерсисайдська команда вдома поступилася з рахунком 1:2, тож не дивно, що багато гравців Ірисок потрапили під шквальну критику фанатів. Розгляньмо, як відгукувалися у Твіттері саме про українського лівого захисника.

"Миколенко проводить свою найгіршу гру на сьогодні", - написав у перерві гри один із фанів.

Інший дописувач буквально стверджує, що рівень Віталія не відповідає амбіціям Евертона.

Найбільш жорсткий та недолугий коментар залишив фан, який вирішив покепкувати із дуелі Миколенка та Антоні. Він жартує, що в українця були флешбеки про "битву на Донбасі".

Ще один жартівник теж глузує з Миколенка, вдаючись до воєнної тематики, та пише, що Віталій "не грав би, якби до його країни не вторглися".

Дехто уже навіть почав висловлювати думку, що настав час дати шанс конкурентові Миколенка за позицією - Вінагре.

"Миколенка треба продавати влітку. Я достатньо надивився помилок", - рішуче лунають і такі зауваження.

Утім, були не лише негативні відгуки про гру Миколенка. Один із фанатів, навіть висловився, що українець був найкращим гравцем Евертона в матчі проти МЮ.

Інший уболівальник не настільки оптимістичний, але все ж вважає, Миколенка "найкращим із поганих".

"Миколенко на одній нозі - більший гравець, ніж Люк Шоу зі своєю надмірною вагою", - із претензією на дотепність зауважує ще один коментатор.

Нагадаємо, що Миколенко потрапив до збірної 9-го туру АПЛ за версією WhoScored.

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