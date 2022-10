Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко став однією з головних фігур обговорення для вболівальників Евертона в матчі 10 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Мерсисайдська команда вдома поступилася з рахунком 1:2, тож не дивно, що багато гравців Ірисок потрапили під шквальну критику фанатів. Розгляньмо, як відгукувалися у Твіттері саме про українського лівого захисника.

"Миколенко проводить свою найгіршу гру на сьогодні", - написав у перерві гри один із фанів.

Mykolenko having his worst game to date, giving Antony the freedom of Goodison. Antony Gordon missing in action, totally anonymous. We need to change our formation, to get anything out of this game. — Steve Hogan (@LeisureLeagues2) October 9, 2022

Інший дописувач буквально стверджує, що рівень Віталія не відповідає амбіціям Евертона.

I've literally been saying all season Mykolenko is not at the level required. — ㅤً (@Evertxn) October 9, 2022

Найбільш жорсткий та недолугий коментар залишив фан, який вирішив покепкувати із дуелі Миколенка та Антоні. Він жартує, що в українця були флешбеки про "битву на Донбасі".

Antony is giving Mykolenko flashbacks of the Battle of Donbas. — Ahead of the Curve (@mediocentr0) October 9, 2022

Ще один жартівник теж глузує з Миколенка, вдаючись до воєнної тематики, та пише, що Віталій "не грав би, якби до його країни не вторглися".

Mykolenko if your country hadn't been invaded you wouldn't be playing — SiWon Choi Villalemanino (@JoseE4E) October 9, 2022

Дехто уже навіть почав висловлювати думку, що настав час дати шанс конкурентові Миколенка за позицією - Вінагре.

Everton need Patterson back and I think it’s time for Vinagre. Mykolenko just isn’t very good — DANNO (@DannoJ21) October 9, 2022

"Миколенка треба продавати влітку. Я достатньо надивився помилок", - рішуче лунають і такі зауваження.

Mykolenko needs to be sold in the summer I’ve seen enough mistakes — jug (@jugboat) October 9, 2022

Утім, були не лише негативні відгуки про гру Миколенка. Один із фанатів, навіть висловився, що українець був найкращим гравцем Евертона в матчі проти МЮ.

Mykolenko was Everton’s best player today imo. — Lea (@Lea_EFC) October 9, 2022

Інший уболівальник не настільки оптимістичний, але все ж вважає, Миколенка "найкращим із поганих".

Whole team was shite tonight. Think mykolenko was probably the best out of a bad bunch. But Fuck me, Anthony Gordon is fucking terrible. Am I being harsh on him 🤷🏼‍♂️ — Jay (@jvas1878) October 9, 2022

"Миколенко на одній нозі - більший гравець, ніж Люк Шоу зі своєю надмірною вагою", - із претензією на дотепність зауважує ще один коментатор.

Mykolenko en una pierna es más jugador que Luke Shaw y su sobrepeso



Facts — Jayden Darmian (@JaydenDarmian) October 9, 2022

Нагадаємо, що Миколенко потрапив до збірної 9-го туру АПЛ за версією WhoScored.

