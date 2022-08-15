Вболівальницю із прапором України змушували покинути трибуни на матчі двох росіянок у США - відео

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті зустрічалися дві росіянки Анастасія Потапова та Анна Калінская.

Під час паузи в поєдинку стався ганебний епізод: суддя підійшла до вболівальниці та, як можна зрозуміти із відео, вимагала від неї покинути трибуни. Фанатка була одягнена у традиційний український вінок та загорнута в національний прапор України.

Відео

Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC — Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022

Користувачка Фейсбука Назлі Мамедова стверджує, що саме російські тенісистки поскаржилися на український прапор, і додає фото:

Матч між двома представницями країни-агресора завершився із рахунком 2:0 на користь Калінскої. А яка була подальша доля вболівальниці, яку намагалися вигнати з трибун, і чи досиділа вона до кінця гри, - наразі невідомо.

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