Вболівальницю із прапором України змушували покинути трибуни на матчі двох росіянок у США - відео

У матчі кваліфікації турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті зустрічалися дві росіянки Анастасія Потапова та Анна Калінская.

Під час паузи в поєдинку стався ганебний епізод: суддя підійшла до вболівальниці та, як можна зрозуміти із відео, вимагала від неї покинути трибуни. Фанатка була одягнена у традиційний український вінок та загорнута в національний прапор України.

Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC