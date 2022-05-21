Стаховський: Це ганебний день для тенісу

Відомий український тенісист Сергій Стаховський оцінив рішення ATP та WTA позбавити Вімблдон рейтингових очок.

Про це розповів сам тенісист у Twitter.

"Сказати, що я розчарований в ATP, було б применшенням… Ніколи б не подумав, що хтось може стати на бік загарбників. Але мені здається, що навіть моїм товаришам по грі шкода загарбників та колабораціоністів із росії та білорусі.

Гравці, які за 85 днів (87 – прим.) так і не змогли виступити із чітким повідомленням про засудження вторгнення до України. Це ганебний день для тенісу", – написав Стаховський.