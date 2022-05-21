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Стаховський: Це ганебний день для тенісу

Сьогодні 13:56 126 0
Сергій Стаховський прокоментував рішення ATP і WTA щодо рейтингових очок
Стаховський: Це ганебний день для тенісу
Фото - gettyimages
#Вімблдон, #Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський оцінив рішення ATP та WTA позбавити Вімблдон рейтингових очок.

 Про це розповів сам тенісист у Twitter.

"Сказати, що я розчарований в ATP, було б применшенням… Ніколи б не подумав, що хтось може стати на бік загарбників. Але мені здається, що навіть моїм товаришам по грі шкода загарбників та колабораціоністів із росії та білорусі.

Гравці, які за 85 днів (87 – прим.) так і не змогли виступити із чітким повідомленням про засудження вторгнення до України. Це ганебний день для тенісу", – написав Стаховський.

Нагадаємо, WTA позбавила Вімблдон рейтингових очок через відсторонення росіян.

Раніше Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів.

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