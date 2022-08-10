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Пас на тренера: Луческу продемонстрував чудову техніку в матчі зі Штурмом - ВІДЕО

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 2499 0
Пас на тренера: Луческу продемонстрував чудову техніку в матчі зі Штурмом - ВІДЕО
#Ліга чемпіонів, #Мірча Луческу, #Динамо, #Штурм Грац

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу досі володіє пристойними технічними навичками.

Під час матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 77-річний румунський наставник елегантно прийняв м'яч біля лави запасних.

У першому матчі раунду плей-оф проти Бенфіки динамівцям не зможуть допомогти Денис Гармаш та Сергій Сидорчук через перебір жовтих карток. Тож, можливо, Луческу слід замислитися над цікавим експериментом у центрі півзахисту й самому вийти на поле.

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