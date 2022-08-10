Пас на тренера: Луческу продемонстрував чудову техніку в матчі зі Штурмом - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу досі володіє пристойними технічними навичками.

Під час матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 77-річний румунський наставник елегантно прийняв м'яч біля лави запасних.

Sturm 1-0 Dynamo HT



Well that was quite even



Syrota lucky to not have a freak own goal to his name after a horror back pass that Bushchan just about dealt with



No closing down in build up to Sturm’s goal



Buyalskyy should have equalised



Rate the touch? pic.twitter.com/rJM1447jcZ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 9, 2022

У першому матчі раунду плей-оф проти Бенфіки динамівцям не зможуть допомогти Денис Гармаш та Сергій Сидорчук через перебір жовтих карток. Тож, можливо, Луческу слід замислитися над цікавим експериментом у центрі півзахисту й самому вийти на поле.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua