7-річна Амелія Анісович зворушливо виконала Гімн України перед грою Україна - Вірменія

Джерело - Чемпіон.

Гімн України перед грою Ліги націй Україна - Вірменія виконала 7-річна киянка Амелія Анісович, яка стала відомою тим, що співала пісні для людей у бомбосховищі.

Уболівальники, які заповнили арену співали в унісон з дівчинкою.

The Ukrainian anthem here in Łódź 🇺🇦🇦🇲 pic.twitter.com/Z0fJyEUxBz — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 11, 2022

Матч групи 1 дивізіону B Україна - Вірменія відбувається в польському Лодзі на арені ЛСК. Наш сайт веде текстовий онлайн гри.

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