7-річна Амелія Анісович зворушливо виконала Гімн України перед грою Україна - Вірменія

Гімн України перед грою Ліги націй Україна - Вірменія виконала 7-річна киянка Амелія Анісович, яка стала відомою тим, що співала пісні для людей у бомбосховищі.

Уболівальники, які заповнили арену співали в унісон з дівчинкою.

The Ukrainian anthem here in Łódź 🇺🇦🇦🇲 pic.twitter.com/Z0fJyEUxBz