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7-річна Амелія Анісович зворушливо виконала Гімн України перед грою Україна - Вірменія

Сьогодні 16:58 Андрій Твердохліб 337 0
7-річна Амелія Анісович зворушливо виконала Гімн України перед грою Україна - Вірменія

Джерело - Чемпіон.

Гімн України перед грою Ліги націй Україна - Вірменія виконала 7-річна киянка Амелія Анісович, яка стала відомою тим, що співала пісні для людей у бомбосховищі.

Уболівальники, які заповнили арену співали в унісон з дівчинкою.

Матч групи 1 дивізіону B Україна - Вірменія відбувається в польському Лодзі на арені ЛСК. Наш сайт веде текстовий онлайн гри.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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