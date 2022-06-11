Україна - Вірменія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
45' Одну хвилину додано до першого тайму.
45' Матвієнко виконував закидання на Мудрика, але той не зміг дістатися до м'яча.
43' Циганков класно прорвався і прострілював на дальню стійку, але ніхто на цей пас не відгукнувся.
42' Маліновський боровся у штрафному майданчику, але втратив м'яч проти двох суперників.
40' Шапаренко наважився на дальній удар, але поруч зі стійкою пройшов м'яч.
38' Зінченко на фланзі виграв верхову боротьбу в Монроя, який невдало приземлився на газон, медики на полі.
37' Матвієнко виконував закидання на Зінченка, який прострілював у центр, але нікому пробити не вдалося.
35' Сидорчук подавав у штрафний майданчик, але Яремчук до м'яча не дістався.
33' Караваєв виконував навіс з правого флангу, але Шапаренку не вдалося пробити у боротьбі із захисником.
31' Зінченко подавав у штрафний майданчик, але Монрой грудьми перехопив цю передачу.
30' Барсегян наважився на удар зі штрафного, але повз ворота пішов м'яч.
29' Барсегян втікав у контратаку, але його зупинив Матвієнко. Суддя обмежився усним попередженням.
28' Мудрик по флангу проривався, але його досить жорстко збив Восканян - штрафний для збірної України.
27' Циганков потужно пробиав по воротах, Юрченко відбив м'яч, який потім відскочив у стійку.
26' Зінченко виконував подачу на Яремчука, але м'яч до українського нападника не дійшов.
25' Класно втікли вірмени в контратаку Байрамян віддавав розрізну передачу на Бабаяна, який трохи не встиг до м'яча.
23' Барсегян намагався увірватися у штрафний майданчик, але задалеко відпустив м'яч.
22' Маліновський класно пробив з дальньої дистанції, але трохи вище воріт пішов м'яч.
21' Оганесян грубо зіграв проти Караваєва на фланзі - штрафний для нашої команди.
20' Яремчук намагався розрізний пас на Маліновського виконати, але засильною вишла ця педерача - удар від воріт.
19' Знову під контроль м'яч взяли наші гравці і намагаються подолати обороні редути збірної Вірменії.
17' Пішла подача з кутового, але від Мкояна м'яч пішов за межі поля.
16' Барсегян втікав у контратаку, але встиг Сидорчук вибити м'яч на кутовий.
15' Циганков подавав у штрафний майданчик, але Юрченко забрав м'яч у руки.
14' Бабаян пройшов Забарного і наважився на дальній удар, але вище воріт пішов м'яч.
12' Караваєв подавав у штрафний майданчик, але невдалим виявився цей навіс - удар від воріт.
11' Циганков пробивав, але м'яч рикошетом від оборонця гостей пішов у руки голкіперу.
10' Циганков класно пройшов у штрафний майданчик і виконував крос на Яремчука, але захисник головою вибив м'яч подалі.
9' Збірна Вірменії намагалася втікти у швидку атаку, але Забарний вдало зіграв і заробив аут для нашої команди.
8' Сидорчук наважився на дальній удар, але рикошетом від захисника м'яч пішов у руки Юрченку.
7' Зінченко класно відпасував на Мудрика, той прострілив на Яремчука, який у дотик пробив, але влучив у голкіпера збірної Вірменії.
6' Дашян подавав з правого флангу, але м'яч перелетів усіх та пішов за межі поля.
5' Шапаренко притримав суперника біля чужих воріт і не дав розпочати гостям контратаку.
3' Контролює Україна м'яч і не поспішає атакувати вірменів, які притискаються до своїх воріт.
2' Яремчук невдало прийняв м'яч і був вимушений сфолити у центрі поля.
1' Матч розпочався!
Звучить гімн України!
Лунає гімн збірної Вірменії.
Команди виходять на поле!
Збірна України зіграє в синьому комплекті, вірмени проведуть матч у білій формі.
Визначилися стартові склади команд.
Збірна України зіграє проти Вірменії у матчі третього туру Ліги націй.
Поєдинок відбудеться в суботу, 11 червня, на стадіоні ЛКС у Лодзі. Початок о 16:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 15:45.