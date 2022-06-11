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Україна - Вірменія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 16:28 2888 0
Україна - Вірменія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

45' Одну хвилину додано до першого тайму.

45' Матвієнко виконував закидання на Мудрика, але той не зміг дістатися до м'яча.

43' Циганков класно прорвався і прострілював на дальню стійку, але ніхто на цей пас не відгукнувся.

42' Маліновський боровся у штрафному майданчику, але втратив м'яч проти двох суперників.

40' Шапаренко наважився на дальній удар, але поруч зі стійкою пройшов м'яч.

38' Зінченко на фланзі виграв верхову боротьбу в Монроя, який невдало приземлився на газон, медики на полі.

37' Матвієнко виконував закидання на Зінченка, який прострілював у центр, але нікому пробити не вдалося.

35' Сидорчук подавав у штрафний майданчик, але Яремчук до м'яча не дістався.

33' Караваєв виконував навіс з правого флангу, але Шапаренку не вдалося пробити у боротьбі із захисником.

31' Зінченко подавав у штрафний майданчик, але Монрой грудьми перехопив цю передачу.

30' Барсегян наважився на удар зі штрафного, але повз ворота пішов м'яч.

29' Барсегян втікав у контратаку, але його зупинив Матвієнко. Суддя обмежився усним попередженням.

28' Мудрик по флангу проривався, але його досить жорстко збив Восканян - штрафний для збірної України.

27' Циганков потужно пробиав по воротах, Юрченко відбив м'яч, який потім відскочив у стійку.

26' Зінченко виконував подачу на Яремчука, але м'яч до українського нападника не дійшов.

25' Класно втікли вірмени в контратаку Байрамян віддавав розрізну передачу на Бабаяна, який трохи не встиг до м'яча.

23' Барсегян намагався увірватися у штрафний майданчик, але задалеко відпустив м'яч.

22' Маліновський класно пробив з дальньої дистанції, але трохи вище воріт пішов м'яч.

21' Оганесян грубо зіграв проти Караваєва на фланзі - штрафний для нашої команди.

20' Яремчук намагався розрізний пас на Маліновського виконати, але засильною вишла ця педерача - удар від воріт.

19' Знову під контроль м'яч взяли наші гравці і намагаються подолати обороні редути збірної Вірменії.

17' Пішла подача з кутового, але від Мкояна м'яч пішов за межі поля.

16' Барсегян втікав у контратаку, але встиг Сидорчук вибити м'яч на кутовий.

15' Циганков подавав у штрафний майданчик, але Юрченко забрав м'яч у руки.

14' Бабаян пройшов Забарного і наважився на дальній удар, але вище воріт пішов м'яч.

12' Караваєв подавав у штрафний майданчик, але невдалим виявився цей навіс - удар від воріт.

11' Циганков пробивав, але м'яч рикошетом від оборонця гостей пішов у руки голкіперу.

10' Циганков класно пройшов у штрафний майданчик і виконував крос на Яремчука, але захисник головою вибив м'яч подалі.

9' Збірна Вірменії намагалася втікти у швидку атаку, але Забарний вдало зіграв і заробив аут для нашої команди.

8' Сидорчук наважився на дальній удар, але рикошетом від захисника м'яч пішов у руки Юрченку.

7' Зінченко класно відпасував на Мудрика, той прострілив на Яремчука, який у дотик пробив, але влучив у голкіпера збірної Вірменії.

6' Дашян подавав з правого флангу, але м'яч перелетів усіх та пішов за межі поля.

5' Шапаренко притримав суперника біля чужих воріт і не дав розпочати гостям контратаку.

3' Контролює Україна м'яч і не поспішає атакувати вірменів, які притискаються до своїх воріт.

2' Яремчук невдало прийняв м'яч і був вимушений сфолити у центрі поля.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн України!

Лунає гімн збірної Вірменії.

Команди виходять на поле!

Збірна України зіграє в синьому комплекті, вірмени проведуть матч у білій формі.

Визначилися стартові склади команд.

Збірна України зіграє проти Вірменії у матчі третього туру Ліги націй.

Поєдинок відбудеться в суботу, 11 червня, на стадіоні ЛКС у Лодзі. Початок о 16:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 15:45.

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