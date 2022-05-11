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"Умова Реброва - Динамо без Суркісів", - ультрас

Сьогодні 20:53 Андрій Дунець 565 0
"Умова Реброва - Динамо без Суркісів", - ультрас
#Григорій Суркіс, #Сергій Ребров, #Ігор Суркіс, #ультрас, #Динамо

Джерело - Pressing.

Колишній гравець та тренер київського Динамо Сергій Ребров може повернутися до роботи в столичному клубі, якщо брати Суркіси перестануть ним керувати.

Про це розповів лідер фан-руху київського клубу Декстер у інтерв'ю Сергію Пейчеву на YouTube-каналі Pressing.

 "У Реброва умови такі, як у нас, насправді. Наскільки я розумію, то його умова - "Динамо" без Суркісів.

Я не буду за нього розписуватись, але це з того, що я зрозумів, як він розходився з клубом", - сказав Декстер.

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