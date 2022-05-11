Колишній гравець та тренер київського Динамо Сергій Ребров може повернутися до роботи в столичному клубі, якщо брати Суркіси перестануть ним керувати.

Про це розповів лідер фан-руху київського клубу Декстер у інтерв'ю Сергію Пейчеву на YouTube-каналі Pressing.

"У Реброва умови такі, як у нас, насправді. Наскільки я розумію, то його умова - "Динамо" без Суркісів.

Я не буду за нього розписуватись, але це з того, що я зрозумів, як він розходився з клубом", - сказав Декстер.