Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Гонведа Мохаммед Кадірі, права на якого належать Динамо, висловив слова підтримки для України, яка страждає від окупантів.

Кадірі у своєму Instagram виклав світлину одного з багатоповерхових будинків, які постраждали від нападу орків зі Сходу.

Ганець написав на світлині "Слава Україні!", "Дуже сумно" та "Ні війні", закликаючи припинити свавілля росіян на наших землях.

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