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Кадірі шокований світлинами руйнувань в Україні після нападу росіян

Сьогодні 14:15 Віктор Слюсаренко 183 0
Кадірі шокований світлинами руйнувань в Україні після нападу росіян
#Мохаммед Кадірі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Гонведа Мохаммед Кадірі, права на якого належать Динамо, висловив слова підтримки для України, яка страждає від окупантів.

Кадірі у своєму Instagram виклав світлину одного з багатоповерхових будинків, які постраждали від нападу орків зі Сходу.

Ганець написав на світлині "Слава Україні!", "Дуже сумно" та "Ні війні", закликаючи припинити свавілля росіян на наших землях.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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