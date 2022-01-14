Альянс футбольних фанатів Німеччини закликає заборонити рекламу беттінгу

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Якщо в Україні реклама беттінгових компаній переживає період розквіту, по всьому світу все частіше лунають заклики протистояти цьому явищу. Альянс футбольних фанатів Німеччини наполягає на вжитті заходів для стримування реклами беттінгу й азартних ігор. Об’єднання висунуло низку вимог, які закликають владу та спортивні організації “нести відповідальність за допомогою політичного регулювання та добровільних зобов’язань у футболі”.

Рух “Unsere Kurve” - це альянс фанатів, що представляє інтереси вболівальників шістьох клубів Бундесліги FSV Mainz 05, SC Eintracht Berlin, VFL Bochum, DSC Arminia Bielefeld, FC Union Berlin і FC Cologne. Організація оприлюднила заяву у вівторок, висловлюючи свою стурбованість, пов’язану з “підвищенням присутності у ЗМІ” ставок на спорт.

Фанати стурбовані масштабами публічної реклами ставок на спорт, як через низку відомих футбольних клубів, які спонсоруються беттінговими компаніями, так і через Німецький футбольний союз (DFB). Альянс закликав владу та спортивні організації вжити заходів і захистити вболівальників й аудиторію телеглядачів.

Альянс глибоко стурбований тим, що “тип і розміщення реклами” змушують футбольних вболівальників і аудиторію “діяти так, нібито спортивні ставки є природною частиною футболу та фан-культури”. Особливо буго загострено увагу на тому, як видатні спортсмени, клуби та медіа-шоу працюють на користь “рекламних партнерів” (букмекерських компаній), щоб переконати громадськість, що ставки на спорт нешкідливі.

“Ми закликаємо політиків негайно більш ретельно регулювати рекламу спортивних ставок у громадських місцях та проводити інтенсивну освіту та профілактику”. Рух “Unsere Kurve” закликав політиків накласти заборону на рекламу спортивних ставок на стадіонах, у спортивних ЗМІ та інших галузевих сферах, а також заборонити окремим операторам азартних ігор залучати спортсменів, посадових осіб або інших публічних спортивних діячів для партнерства, співпраці, пов’язаної зі ставками на спорт, або рекламних акцій.

“Ми вимагаємо від футбольних асоціацій та клубів утримуватися від співпраці та спонсорських контрактів з постачальниками спортивних ставок. У разі наявних договорів ми вимагаємо обмеження видимості реклами спортивних ставок, а також фінансової участі компаній в самостійній освітньо-профілактичній роботі”.

Окрім вимоги про спільну резолюцію спортивних організацій щодо добровільного скорочення їхньої участі у партнерстві з букмекерами до 1 липня 2022 року, Альянс закликав до послідовних зусиль для підвищення обізнаності про ризики, пов’язані зі ставками на спорт, стверджуючи, що футбольні вболівальники є однією з найбільш постраждалих груп від проблем, пов'язаних з беттінгом й азартними іграми.

Організація футбольних уболівальників також висунула вимоги негайно заборонити участь окремих спортсменів в акціях й ініціативах, пов’язаних з беттінгом. Також вони закликають, щоба за існуючими контрактами з операторами спортивних ставок 50% доходу спрямовувалося на офіційно визнані програми профілактики та лікування залежності від азартних ігр.

Вимоги руху “Unsere Kurve” не будуть зустрінуті з ентузіазмом футбольними клубами, які раніше стверджували, що нова федеральна структура, запроваджена згідно з Четвертим міждержавним договором про азартні ігри (GlüNeuRStv), значно зменшила їхні комерційні можливості. Подібної реакції можна очікувати також і від Німецької асоціації спортивних ставок (DSWV), яка була зареєстрована в листопаді минулого року. Ця організація вже робила раніше заяви, що буде оскаржувати будь-яку заборону реклами спортивних ставок.

На мій погляд протистояння тільки починається і буде наростати на протязі цього року. Залишається лише уважно слідкувати за тим, хто переможе у цій боротьбі: пересічні вболівальники чи корпорації. Особисто я ставлю на корпорації, які, як завжди, підуть на незначні поступки, аби наростити чи втримати рівень своїх прибутків.

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