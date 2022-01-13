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Наприкінці матчу за Суперкубок Італії Бонуччі побився з представником Інтера

Сьогодні 17:10 Віктор Слюсаренко 241 0
Матч завершився скандалом
Наприкінці матчу за Суперкубок Італії Бонуччі побився з представником Інтера
#Інтер, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Інтер на останніх секундах овертайму вирвав перемогу над Ювентусом у Суперкубку Італії (2:1).

Леонардо Бонуччі готувався вийти на заміну під серію пенальті на останніх секундах овертайму, однак не встиг вийти на поле.

Переможний гол Алексіса Санчеса Бонуччі побачив прямо з бокової лінії. Поруч із ним знаходився секретар Інтера Крістіано Моццілло, який готувався передати електронне табло резервному арбітру для проведення заміни.

Моццілло почав святкувати переможний гол Інтеру, що не сподобалося Бонуччі. Захисник накинувся на секретаря, через що ледь не почалася бійка – Бонуччі вдалося відтягнути.

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