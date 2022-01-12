Джерело - Чемпіон.
Лідер збірної Алжиру Ріяд Марез має величезну популярність серед камерунських уболівальників.
Перед матчем Кубку африканських націй зі Сьєрра-Леоне (0:0) величезний натовп фанатів зібрався біля автобуса Алжиру і намагався прорватися до Мареза за автографами та фотографіями. Поліції ледве вдалося втримати наступ фанатів.
These school kids in Cameroon were HYPED to see Riyad Mahrez ❤️— B/R Football (@brfootball) January 11, 2022
(via @ennaharonline)pic.twitter.com/0zYwvpgmnL
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua