Лідер збірної Алжиру Ріяд Марез має величезну популярність серед камерунських уболівальників.

Перед матчем Кубку африканських націй зі Сьєрра-Леоне (0:0) величезний натовп фанатів зібрався біля автобуса Алжиру і намагався прорватися до Мареза за автографами та фотографіями. Поліції ледве вдалося втримати наступ фанатів.

These school kids in Cameroon were HYPED to see Riyad Mahrez ❤️



(via @ennaharonline)pic.twitter.com/0zYwvpgmnL